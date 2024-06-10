«Уральские пельмени», шутки о Путине, стройка: где сейчас Дмитрий Брекоткин

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дмитрий Брекоткин

Юморист Дмитрий Брекоткин прославился как участник команды КВН «Уральские пельмени». Что известно о карьере и личной жизни артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Дмитрий Брекоткин

Дмитрий Брекоткин родился 28 марта 1970 года в Свердловске, обучался в Уральском государственном техническом университете, где начал играть в КВН в составе команды «Уральские пельмени». Из вуза он был отчислен за прогулы и плохую успеваемость, после чего устроился на стройку и длительное время не мог сделать выбор в пользу юмористической карьеры.

«Решиться на это было мучительно. На стройке ты мастер, прораб, это твоя работа — конкретная, осязаемая. А КВН — это что? Ну поедем мы на концерт. И что потом?» — рассказал он «7Дней.ru».

В 1995 году «Уральские пельмени» прошли в Высшую лигу КВН, спустя пять лет команда завоевала титул чемпиона. Дмитрий Брекоткин также участвовал в проектах «Шоу Ньюs», «Южное Бутово», «Нереальная история», а с 2009 года снимался в шоу «Уральские пельмени» на СТС. Юмориста также можно увидеть в роли актера фильмах: «Железное поле», «Очень русский детектив», «Везучий случай».

Что известно о личной жизни Дмитрия Брекоткина

Юморист первый раз женился в 1995 году. С супругой Екатериной он познакомился в студенческом стройотряде. На их свадьбе произошла драка между участниками «Уральских пельменей» Андреем Рожковым и Сергеем Исаевым. По словам первого из них, потасовка случилась, потому что они были «горячими, молодыми и напились».

В первом браке у Брекоткина родились двое дочерей — Анастасия и Елизавета. Спустя 22 года он развелся с супругой. Сейчас юморист женат на девушке по имени Алеся, которая в 2019 году родила ему сына Георгия.

Что Брекоткин говорил о юморе про президентов

Дмитрий Брекоткин в 2019 году заявил, что на телевидении стало больше запретных тем для юмора. В частности, он отметил, что нежелательно шутить про президента.

«Сначала про президента можно было шутить, но аккуратно, сейчас уже ничего нельзя. Слово „Путин“ запрещено. Это Волан-де-Морт, о котором нельзя говорить. Можно было про Медведева или про депутатов. Сейчас нет. Про Роскосмос раньше шутили, сейчас это вроде как национальный проект», — сказал он порталу E1.RU.

В июне 2022 года Дмитрий Брекоткин прокомментировал «Радиусу» видеоролики с пародиями на президента Украины Владимира Зеленского, которые опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Юморист заявил «Радиусу», что видеосюжеты, в которых глава республики заставляет Зеленского повторять за ним «Ахмат — сила!», а сам президент Украины появляется перемазанным в «белой муке», не пришлись ему по вкусу.

«Мне лично не нравится такой юмор. Это не юмор даже, это конъюнктура», — добавил он.

Чем сейчас занимается Дмитрий Брекоткин

На настоящий момент Дмитрий Брекоткин остается участником коллектива «Уральские пельмени», с которым гастролирует по России и снимает новые программы. В прошлом году юмористы запустили на СТС шоу «Уральские умельцы».

«Отношения с „Уральскими пельменями“ проходили все положенные стадии. Тридцать лет назад была дикая влюбленность. Потом случались кризисы, измены, мы прошли через это. Мы плодим детей, то есть программы. Какие-то более удачные, какие-то менее», — отметил артист.

Также Брекоткин снялся в сериале «Мама будет против», где сыграл жену генерала Тамару Игоревну. Ради проекта юморист сделал эпиляцию бровей, брил ноги, носил колготки и поролоновую грудь.

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