Украина, критика артистов, отсутствие детей: куда пропала Юлия Михалкова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Юлия Михалкова

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова на протяжении 10 лет была участницей развлекательного шоу «Уральские пельмени». Она покинула проект в 2019 году. Как сейчас складываются жизнь и карьера артистки, какие последние новости известны о ней?

Чем сейчас занимается Юлия Михалкова

Юлия Михалкова пять лет назад ушла из шоу «Уральские пельмени», потому что устала от образа «глупой девочки». Затем артистка переехала в Москву и занялась продюсированием и режиссурой.

Сегодня Михалкова является актрисой Московского театра комедии и гастролирует по России со спектаклем «Отдам бывшего в хорошие руки». Артистка снимается в фильме «Уралочка», съемки которого проходят в селе Париж в Челябинской области. Премьера картины запланирована на 2024 год. Юлия Михалкова задействована в проекте в качестве главной актрисы и продюсера.

Что Михалкова говорила про СВО и Украину

Юлия Михалкова 26 февраля 2022 года опубликовала в социальных сетях пост, обвинив коллег, которые выступают против спецоперации, в лицемерии и предательстве.

«Где же были ваши „переживания“, когда нацбатальоны украинских властей с 2014 года били снарядами по жилым районам Донецкой и Луганской республик, убивали и калечили, в том числе россиян? Восемь долгих лет били по нашим!» — заявила она.

По мнению Михалковой, после начала СВО знаменитости «изобразили массовый психоз». Артистка посоветовала коллегам, которые не могут оказать поддержку населению, не сеять панику и «найти в себе силы хотя бы промолчать».

«Я категорически против войны. Той по сути гражданской войны, которая началась у наших соседей восемь (!) лет назад. И я верю в то, что наша доблестная армия в ближайшее время эту войну завершит. И Украина спустя восемь лет снова станет свободной, счастливой, братской для нас страной», — отметила Михалкова.

7 января 2023 года Михалкова внесена в санкционный список Украины.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Юлия Михалкова

Что Михалкова говорила об уехавших артистах и россиянах

Юлия Михалкова считает, что те, кто стремится уехать из России на Запад, навсегда останутся там «людьми второго сорта». По ее словам, она с недоумением наблюдает за тем, как деятели шоу-бизнеса хотят быстрее покинуть страну.

«Вы никогда не станете там своими. Вы всегда будете чужими — людьми второго сорта, которых в любой момент могут затравить и выставить на мороз без выходного пособия только из-за того, что у вас паспорт российский. Что сейчас и происходит», — сообщила актриса.

При этом Михалкова не считает предательством, когда российские артисты и спортсмены меняют гражданство ради продолжения карьеры.

«Предатель — это очень серьезное слово, серьезное обвинение. Если артист или спортсмен меняет гражданство, чтобы продолжить заниматься спортом, достигать новых вершин в искусстве, это не предательство. Но если при этом он ругает Родину, оскорбляет соотечественников — это предательство. Не поддерживать и действовать против — разные вещи», — объяснила она.

Что известно о личной жизни Михалковой

Артистка несколько лет встречалась с екатеринбургским политиком Игорем Даниловым. Пара рассталась в 2014 году. После романа с депутатом актриса не делилась подробностями взаимоотношений с противоположным полом.

В ноябре 2023 года Юлия Михалкова призналась, что ей часто задают вопросы об отсутствии семьи и детей в 40 лет.

«Я отношусь строго отрицательно, когда начинают тыкать пальцем и поучать других, как им строить личную жизнь. А почему у нас не стыдят мужиков, у которых к 40 годам ни кола ни двора, а только мощное самомнение и продавленный диван? Зато вот женщина — вынь да положь семью и семерых по лавкам. Это неправильно. Я за то, что каждый человек хозяин своей жизни. Мало ли по какой причине у нее нет детей. Не хочет, не может, не успевает», — заявила она «Леди Mail.ru».

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