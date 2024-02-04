Гордон, харассмент, Бортич: составлен список скандалов с Никитой Кологривым

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Никита Кологривый

Актер Никита Кологривый после успеха сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал участником нескольких скандалов. Почему артист разругался с коллегами, в чем его обвиняют?

Что известно о скандале с Кологривым на Первом канале

Никита Кологривый со скандалом покинул съемки программы «Закрытый показ» с Александром Гордоном. Эфир с актером вышел на Первом канале 3 февраля.

В ходе шоу артист начал развернуто высказывать свое мнение насчет фильма «Подельники». Гордону это не понравилось, и он попросил гостя студии говорить кратко. Кологривый на это ответил, что может в трех словах закончить шоу. Гордон сказал, что только он отвечает за качество программы, поэтому призывает соблюдать регламент.

«Вы хотите поссориться? Это я могу. Я хочу вам объяснить простую вещь. Это программа, в которой я ведущий, значит, я определяю, что для этой программы хорошо, что скверно. Если вы согласны, тогда отвечайте на мой вопрос, если нет — вас никто не держит. <...> Выход там», — объяснил Гордон.

Актер встал со своего места со словами: «Я с вами диалог не найду». Перед уходом из студии он также заявил ведущему, что они еще увидятся у него в гостях, однако Гордон усомнился, что примет приглашение на эту встречу.

Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости Александр Гордон

Кто обвинил Кологривого в харассменте

Коллеги актера в январе рассказали, что артист употребляет запрещенные вещества и унижает женщин-ассистенток на съемках, сообщает Telegram-канал iGutsal. По данным источника, Никита Кологривый во время съемочного процесса выбирает одного человека из персонала, на котором «вымещает злость».

«Во-первых, употребляет на съемках как не в себя разные виды препаратов. Во-вторых, выбирает из киношного персонала жертв, за которых никто заступиться не может (как правило, это женщины-ассистентки), и вымещает на них всю злость — орет, унижает и так далее», — говорится в сообщении канала.

Почему с Кологривым не хотят работать режиссеры

Кинорежиссер Стас Иванов, известный по сериалам «ЮЗЗЗ» и «Немцы», в своем Telegram-канале заявил, что после критики в адрес коллег от Никиты Кологривого начали отказываться режиссеры.

«Никита нажил себе врагов в индустрии среди коллег, а также продюсеров и режиссеров, которые просто не захотят с ним связываться из соображений внутрииндустриального уважения, вроде меня. Если уж взял на себя бремя токсичного транслятора какой-то там своей „правды“, то уж тащи до конца», — сообщил Иванов.

Никита Кологривый после успеха сериала «Слово пацана», где он сыграл главу группировки — Кощея, раскритиковал коллег по съемочной площадке.

«Многие даже не разбираются, что там [в сериале] происходит с профессиональной точки зрения. Какие артисты, как там работают. А работают ли они достойно этих оваций, которые вы им раздаете?» — поделился мыслями артист.

Также артист подверг критике идею, что можно стать профессиональным актером без соответствующего образования. В этом контексте он упомянул Александру Бортич.

«Меня всегда спрашивают, можно ли без образования. Это то же самое, что выйти замуж за мужчину и не любить его. Типа хотят прийти, как Бортич. Бортич — это симпатичная девушка, не забывайте, дорогие артисты. Вы, многие несимпатичные девушки, вы просто бездельники», — сказал он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Данила Козловский

Кологривый также не разделяет похвалы в адрес профессиональных навыков Данилы Козловского. В частности, он раскритиковал его игру в «Духless».

«Ну вот „Духless“. Сложно играть? На мужика надень костюм-тройку, посади его в „Роллс-Ройс“, скажи ему разговаривать вот таким голосом, полушепотом, немножко пафоса добавь. Зритель должен понять, что все это очень серьезно. А все делается секундно и моментально, я разобью тысячу таких лжеартистов», — прокомментировал Кологривый.

Вдобавок артист признался, что считает Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского переоцененными актерами.

«А как? А как вы хотели, чтобы я сказал, что нет? Что он светоч? Нет. Мне не нравится Смоктуновский, честно скажу, как артист. <...> Мне не нравится Абдулов и не нравится Смоктуновский. Для меня всегда их роли были скучны», — сказал актер.

Читайте также:

Филипп Киркоров: последние новости 4 февраля, где сейчас, слухи

Последние новости шоу-бизнеса 4 февраля: что с Лолитой, SHAMAN, Бузовой

«Кухня», развод, штраф на 100 тысяч рублей: как живет актер Виктор Хориняк