«Для меня Емеля дороже Кощея»: почему Кологривый разнес «Слово пацана» Актер Никита Кологривый раскритиковал «Слово пацана»

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Актер Никита Кологривый, сыгравший в «Слове пацана» главу группировки Кощея, жестко раскритиковал киноленту. Что он сказал о коллегах по съемкам, почему его раздражает шумиха вокруг фильма?

За что Кологривый раскритиковал «Слово пацана»

По мнению актера, сериал стал популярным благодаря мощнейшему рекламному ходу, рассчитанному на молодежь, «которой нравится что угодно поднимать». По его словам, картина стала не столько крепкой работой команды, сколько пиаром, из-за чего достигла не тех целей. Актер отметил, что сериалу был сделан промоушн высокого класса, но это тот случай, когда рекламная работа превысила смысл продукта.

«Мы должны думать и понимать, что в каждой семье сейчас есть или будет Вова Адидас. Вот такие у меня сейчас рефлексии. Мы все сейчас находимся в эпохе декаданса в руках со стаканчиками с безлактозным кофе. Все немножко на тусовке у Ивлеевой, наряжаясь в кепки и спортивные костюмы. Пора очнуться», — поделился своими мыслями Кологривый в подкасте для подростков «Без Сменки» на YouTube.

Он добавил, что выходит много хороших сериалов, о которых мало кто знает из-за низких бюджетов на рекламу. По словам Кологривого, чтобы попасть в эфир, необходимо заплатить около 50 млн рублей.

Почему Кологривый не доволен коллегами по «Слову пацана»

Актер считает, что в сериале очень видно тех, кто «действительно знает, что такое эта жизнь», а кто «играет, что знает эту жизнь». Кологривый подчеркнул, что ему не нравятся люди, которые, не разбираясь, хвалят киноленту.

«Многие даже не разбираются, что там [в сериале] происходит с профессиональной точки зрения. Какие артисты, как там работают. А работают ли они достойно этих оваций, которые вы им раздаете, или все-таки есть сериалы, в которых такие же артисты работают круче и пронзительнее?» — поделился мыслями артист.

Фото: Пресс-служба Wink Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Он призвал зрителей принять во внимание, что для многих актеров «Слова пацана» картина стала первой работой в сериалах. Кологривый подчеркнул, что следует посмотреть другие роли артистов, ведь «они могут на справиться с ними».

«Подберут под твою органику роль, и всё. Если ты модельной внешности, тебе очень легко разговаривать. Тебя снимают, тебя ведут на площадку, говорят, что ты артист, несут тебе все. Что сложного? На тебя надевают костюм, ты девочек любишь, целуешь в кадре. Что сложного, Господи? Сложно играть чмо, лоха, того, кого избивают, булят», — возмутился актер.

Что сказал Кологривый о Кощее

Артист признался, что в его кинокарьере есть персонажи «покруче» героя из «Слова пацана». Любимой ролью Кологривого является Емеля, однако каждая роль для актера является неким периодом в жизни.

«Эта работа [в „Слове пацана“] легкая для меня. Я считаю, что персонажа мне делать легко. Поэтому для меня это не имеет такой большой цены, как персонаж. Для меня Емеля (из сказки „По щучьему велению“. — NEWS.ru) намного дороже, потому что я и так этот Кощей. Что мне там играть? Я вырос в этих местах в отличие от Вани Янковского и других», — заявил Кологривый.

Как Кологривый относится к шумихе вокруг «Слова пацана»

Артист признался, что ему нравится смотреть мемы со своим участием и ощущать волну внимания поклонников. Вместе с этим Кологривый заявил, что его раздражает нежелание зрителей узнать что-то о времени «казанского феномена». Он признался, что фанаты сериала атаковали его социальные сети.

«Люди могут поспрашивать что-то интересное про эту эпоху вместо того, чтобы просто взять у меня автограф. Этот общий хаос не сулит для меня ничего положительного», — заявил Кологривый.

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