Последние новости о «Слове пацана»: Ералаш у Канье Уэста, рывок в кинотопах Актриса Анна Пересильд нашла нужным сохранить загадку в «Слове пацана»

Фото: Пресс-служба Wink

Анна Пересильд

Актриса Анна Пересильд, сыгравшая Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» считает, что следует сохранить загадку и не снимать второй сезон. Что говорят о продолжении сценарист и другие актеры, в какие топы вошла картина?

Будет ли второй сезон сериала «Слово пацана»

Дочь Юлии Пересильд Анна во время прямого эфира с другими актерами сериала рассказала, что не хотела бы знать, чем продолжится история режиссера Жоры Крыжовникова. По мнению актрисы, лучше сохранить загадку, повисшую в воздухе после появления официального финала в Сети.

«Хочется, чтобы сериал закончился на первом сезоне, чтобы осталась вечная загадка», — сказала Пересильд.

Коллега по сериалу Лев Зулькарнаев, сыгравший Зиму, добавил во время эфира, что «иногда сами авторы не знают, будет ли второй сезон». Вместе этим он отметил, что «пауза будет неизбежна».

Сценарист сериала Андрей Золотарев в эфире Tsargrad.tv рассказал, что верил в вероятный успех картины, но не ожидал, что масштабы будут настолько велики. Вместе с этим он не смог дать ответ на вопрос о продолжении картины, но допустил, что команда может приступить к съемкам следующих сезонов. По задумке Золотарева, их должно было быть три.

Какие топы возглавил фильм «Слово пацана»

По версии зрительского рейтинга «Кино Mail.ru» кинолента стала лучшим российским проектом в 2023 году. В топ сериалов вошел триллер «Фишер», в котором также сыграл Иван Янковский, исполнивший роль Вовы Адидаса в «Слове пацана». Тройку рейтинга замкнула биографическая драма «Шаляпин».

Проект «Сноб» со ссылкой на издание «Кино-Театр.Ру» сообщил, что российские критики назвали сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» лучшим проектом года. В первой пятерке также оказались комедия «Лада Голд», драма «Балет», сериал «Плейлист волонтера» и триллер «Фишер».

Книга «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» Роберта Гараева, ставшая основой картины, заняла десятое место в рейтинге самых продаваемых книг 2023 года в сегменте нон-фикшн, о чем сообщил портал «Литресс». При этом с 1 января по 30 ноября произведение занимало лишь 393-ю позицию, а 85% продаж пришлись на декабрь.

Фото: Пресс-служба Wink Актеры сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Как Канье Уэст узнал о Ералаше

Актер Ярослав Могильников, который сыграл Ералаша в российском сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», попал в сторис в социальных сетях американского рэпера Канье Уэста. На фото артист позирует в лонгсливе Vultures, который придумал Гоша Рубчинский в рамках мерча для грядущего одноименного альбома музыканта. Сначала фото актера появились в аккаунте дизайнера, после чего один из снимков репостнул исполнитель. Подписей под снимками не было.

Как обвиняемый в преступлении Базанов появился в «Слове пацана»

Актера из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Сергея Базанова до 20 февраля 2024 года арестовал Замоскворецкий суд Москвы. По информации силовиков, он действовал в составе преступной группы и совершалправонарушения на территории столицы из корыстных побуждений.

По информации ТАСС, банда, куда, предположительно, входил Базанов, напала на предпринимателя в Большом Полуярославском переулке в 2011 году. По информации журналистов, группировка застрелила бизнесмена и украла у него $900 тысяч. В столичном СК сообщили, что артист не признал вину в убийстве бизнесмена.

Иван Янковский рассказал, что задержанный по подозрению в убийстве12-летней давности Базанов учил актеров драться. Исполнитель роли Вовы Адидаса отметил, что 39-летний артист в свободное от съемок время проводил занятия с актерами и детально разбирал технику ударов. Спортсмен сыграл в картине эпизодическую роль Демида из группировки «Универсам».

Под какие песни из «Слова пацана» станцевали фигуристы

Фигуристка Камила Валиева исполнила в показательных выступлениях после чемпионата России в Челябинске номер под саундтрек из сериала «Слово пацана». Она откатала номер под песню «Пыяла» группы «АИГЕЛ». На чемпионате страны Валиева стала третьей.

Сегодня утром, 27 декабря, российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в Telegram танец со своей женой Оксаной Домниной. Спортсмены показали несколько движений из сериала «Слово пацана» под песню группы «Ласковый май» «Седая ночь», ставшую одним из санундтреков картины.

Читайте также:

«Сатанисты устроили шабаш»: Гаврилов про Ивлееву, «Слово пацана» и SHAMAN

Стало известно о краже данных россиян, смотревших «Слово пацана»

Кто такой актер Базанов из «Слова пацана»: за что арестовали, какая роль