Мошенники крадут данные россиян при просмотре «Слова пацана» Bi.Zone: мошенники создают поддельные сайты для просмотра «Слова пацана»

С 1 ноября мошенники создали 398 поддельных сайтов для просмотра популярного российского сериала «Слово пацана», сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию Bi.Zone. Через эти ресурсы злоумышленники оформляют скрытую подписку и пытаются получить персональные данные российских пользователей, такие как имена, номера телефонов, банковскую информацию. Четверть подобных доменов зарегистрирована одним и тем же владельцем.

Как уточняется, пользователям на этих сайтах предлагается просмотреть все серии сериала бесплатно. Однако спустя короткое время появляется всплывающее окно с предложением оплатить подписку на сутки за небольшую сумму. При согласии, оформляется и еженедельная подписка на 340 рублей, которая продлевается автоматически со следующего месяца. Но после этого доступ к сериалу не открывается.

[Мошенники] всегда следят за трендами и используют в схемах обмана наиболее резонансные темы. В данном случае зарегистрировано 398 мошеннических сайтов — для одной темы это высокий показатель, — сказал директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству Bi.Zone Евгений Волошин.

Между тем авторы сериала подумывают снять продолжение нашумевшего сериала. Сценарист Андрей Золотарев рассказал, что историй есть еще на два сезона. По его словам, изначально планировалось, что съемки сериала — «тема вдолгую», поэтому у персонажей есть развитие. При этом он отметил, что решение должен принять режиссер картины Жора Крыжовников.