Сериал «Слово пацана»: последние новости, будет ли второй сезон, 9-я серия «Кино Mail.ru»: сериал «Слово пацана» признан лучшим в РФ в 2023 году

Фото: Пресс-служба Wink

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова признали лучшим в 2023 году в России по версии проекта «Кино Mail.ru». Будет ли второй сезон, какие новости выходили о картине в последнее время?

Какие картины еще вошли в список лучших в этом году

По данным «Кино Mail.ru», россияне назвали работу Жоры Крыжовникова лучшей в 2023 году в категории «Сериалы».

«Лучшим новым российским сериалом 2023-го, согласно зрительским рейтингам, является нашумевшая драма Жоры Крыжовникова „Слово пацана. Кровь на асфальте“», — рассказали в проекте.

Второе и третье место заняли работы «Фишер» и биографический сериал «Шаляпин».

Лучшим российским фильмом года, по оценкам пользователей, стала кинолента «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко, которая заработала рекордные 7 млрд рублей и стала самым успешным проектом за всю историю отечественного кино.

Помимо этого, в пятерке лучших оказались триллер «Кентавр», военная драма «Праведник», фильм «Вызов» и драма «Снегирь».

Будет ли продолжение «Слова пацана»

Сценарист сериала Андрей Золотарев во время программы «Царьград. Главное» признался, что историй про героев сериала достаточно еще как минимум на два сезона. По его словам, изначально история планировалась «вдолгую», но поднимать тему о продолжении с Жорой Крыжовниковым прямо сейчас было неправильно, потому что он был полностью погружен в работу и монтаж.

«Последнее время режиссер жил в монтажке, и это было самое плохое время, чтобы дергать его и кричать: „Жора, давай поговорим про второй сезон“», — рассказал Золотарев.

Сценарист пояснил, что решение о продолжении «Слова пацана» будет принимать именно Крыжовников.

«Будет ли второй, третий сезон — это целиком и полностью зависит от Жоры Крыжовникова. И вот сейчас как раз то время — в ближайшие дни, — когда мы сможем об этом поговорить», — резюмировал Золотарев.

В первом сезоне вышло восемь серий. Девятого эпизода не будет.

Как Ералаш из «Слова пацана» связан с рэпером Канье Уэстом

Американский рэпер Канье Уэст репостнул в социальных сетях фотографию актера Ярослава Могильникова, который сыграл Ералаша в сериале «Слово пацана».

На фото актер позирует в лонгсливе Vultures, который придумал дизайнер Гоша Рубчинский в рамках мерча для грядущего одноименного альбома музыканта.

Известно, что 14 декабря Рубчинский стал новым главным дизайнером бренда одежды и обуви Yeezy, созданного рэпером из США. Музыкант пояснил, что приход дизайнера из РФ в Yeezy является важным достижением в истории компании.

«Yeezy приветствует Гошу Рубчинского в качестве нового руководителя отдела дизайна. Приход этого легендарного российского дизайнера в Yeezy, ведущий мировой бренд в музыке и моде, является важным достижением в истории дизайна», — написал рэпер.

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