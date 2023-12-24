Ералаш из «Слова пацана» попал в сторис Канье Уэста Фото актера Ярослав Могильников попало в сторис Instagram Канье Уэста

Фото: Пресс-служба Wink

Актер Ярослав Могильников, известный по роли Ералаша в российском сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», попал в сторис в Instagram (деятельность в России запрещена) американского рэпера Канье Уэста. На фото артист позирует в лонгсливе Vultures, который придумал дизайнер Гоша Рубчинский в рамках мерча для грядущего одноименного альбома музыканта.

Сначала фото актера появились в аккаунте Рубчинского, потом один из снимков репостнул Канье Уэст. Подписей под снимками нет.

14 декабря Рубчинский стал новым главным дизайнером бренда одежды и обуви Yeezy, созданного Канье Уэстом. Музыкант отметил, что приход российского дизайнера в Yeezy является важным достижением в истории дизайна.

Могильников в сериале «Слово пацана» сыграл роль Миши Ералаша, который погиб в конце второй серии. По сюжету он рос без родителей и его воспитывала только бабушка. Он пришел в банду, чтобы заработать деньги подарить ей новый утюг, о котором она мечтала. В конце серии Ералаш погибает, когда его избивают на автобусной остановке члены другой банды. В своем Telegram-канале артист написал, что не стоит романтизировать то, что было в сериале.