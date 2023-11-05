«По щучьему велению» собрал в прокате 1,1 млрд рублей: о чем фильм Фонд кино: сборы фильма «По щучьему велению» превысили миллиард рублей

Фото: НМГ Кинопрокат

Кассовые сборы фильма «По щучьему велению» менее чем за две недели проката превысили миллиард рублей. Каков сюжет картины, кто в ней сыграл?

Сколько «По щучьему велению» собрал в прокате

Картина вышла в прокат 26 октября. Кассовые сборы «По щучьему велению» менее чем за 10 дней проката составили более миллиарда рублей, следует из данных единой автоматизированной информационной системы Фонда кино.

«Общие сборы — 1 174 678 268 рублей», — приводятся данные в системе.

Интерес к картине особенно высок в выходные — за билеты в эти дни зрители суммарно выложили более 677 млн рублей. В день премьеры фильм собрал в прокате более 28 млн рублей, а во время предпродаж — почти 25 млн рублей.

Бюджет картины составил 660 млн рублей, из которых 350 млн выделил Фонд кино.

О чем фильм «По щучьему велению»

Картину называют сказочным блокбастером. В основе сюжета лежат русские народные сказки, ключевой из которых стала «По щучьему велению». Главный герой Емеля (Никита Кологривый) случайно вытащил из реки щуку. Та оказалась готова выполнить три желания молодого человека в обмен на жизнь.

Два раза парень просит рыбу о пустяках, например, съездить в город, не слезая с печи. Третье желание Емеля решил сохранить на потом. По сюжету крестьянин влюбляется в царевну Анфису (Алина Алексеева). Чтобы завоевать сердце девушки, ему приходится действовать самому. На помощь Емеле приходит щука, которая обернулась красивой девушкой Василисой (Мила Ершова).

Емеле и Василисе предстоит отыскать волшебную скатерть-самобранку, встретиться с котом Баюном, отправиться в мрачное царство Кощея, а также понять, в чем заключается настоящее чудо.

Картине удается сохранить высокий рейтинг. Так, согласно данным «Кинопоиска», он находится на уровне 8.2. На портале IVI у картины рейтинг 8.1.

Как снимали «По щучьему велению»

Натурные съемки картины проходили под Тобольском, на берегах Иртыша. Именно там Емеля встретился с волшебной щукой. Съемки также проходили в Санкт-Петербурге, Тюменской области и Перми.

Царский дворец возвели в павильонах «Ленфильма», а Кощеево царство строили на территории бывшего завода. Декораторы разработали три печи Емели, одна из которых использовалась на протяжении всех съемок и даже была доставлена в Петербург.

«Для меня персонаж Емели — это нечто совершенно новое. В мире сложно найти и наблюдать за такими людьми — чистыми, добрыми, беззаботными и отважными», — рассказал Кологривый.

Помимо Кологривого, Ершовой и Алексеевой в фильме снялись Роман Мадянов, Юрий Колокольников, Федор Лавров, Агриппина Стеклова и другие. Актер Сергей Бурунов озвучил кота Баюна, которого, по его словам, срисовывали с режиссера фильма Александра Войтинского.

Фото: НМГ Кинопрокат

Какие еще кассовые картины были в России

В 2021 году на экраны вышел фентезийный фильм «Конек-горбунок», над которым работала большая часть той же команды, что создала «По щучьему велению». Картина собрала в прокате более миллиарда рублей.

В марте в кинотеатрах показывали «Чебурашку», в котором были задействованы Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Ольга Кузьмина, озвучившая главного героя, и другие. Сборы в прокате в России и СНГ превысили 7 миллиардов рублей.

Какие сказки покажут в кино в ближайшее время

7 марта 2024 года в прокат должен выйти фильм «Летучий корабль», режиссером которого стал Алексей Учитель. По сюжету царь (Леонид Ярмольник) собирается выдать замуж свою дочь Забаву (Ксения Трейстер) за красивого богача Поля (Андрей Бурковский). Царевна же против брака без любви.

В какой-то момент Забава знакомится с матросом Иваном (Александр Метёлкин) и влюбляется в него. Молодой человек с помощью обитателей волшебного леса строит летучий корабль, чтобы улететь на нем вместе с любимой. Отважному юноше предстоит сразиться за сердце царевны с Полем.

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