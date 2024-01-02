Маратик проговорился о 2-м сезоне «Слова пацана»: что сказал Крыжовников Маратик из «Слова пацана» Рузиль Минекаев проговорился о втором сезоне сериала

Фото: Пресс-служба Wink

Актер Рузиль Минекаев, сыгравший Маратика в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», проговорился о съемках второго сезона. Что об этом думают режиссер Жора Крыжовников и сценарист киноленты Андрей Золотарев?

Что сказал Минекаев о 2-м сезоне «Слова пацана»

Минекаев проговорился о втором сезоне сериала на интервью у комика Богдана Лисевского. Ведущий ток-шоу «Плюшки» иронизирует над своими гостями и задает им раздражающие вопросы.

«Сколько ему [Пальто] осталось сидеть? Ко второму сезону выйдет?» — спросил Лисевский.

«Ко второму — да. Подождем его», — ответил Минекаев.

Актер не стал раскрывать подробности съемок.

«Не секрет, что во втором сезоне Айгуль останется жива. Или секрет?» — спросил комик.

«Секрет», — отрезал актер.

Во время интервью Лисевский спросил Минекаева о размере гонорара за съемки в драме Крыжовникова, однако тот отказался назвать сумму.

В 2023 году актер также снялся в сериале «Подслушано в Рыбинске». Рейтинг ожидания, согласно данным «Кинопоиска», составляет 99%.

Фото: Пресс-служба Wink

Планирует ли Крыжовников снимать продолжение «Слова пацана»

Актер Лев Зулькарнаев, сыгравший Зиму, рассказал во время прямого эфира, что «иногда сами авторы не знают, будет ли второй сезон». Он отметил, что «пауза будет неизбежна».

31 декабря Крыжовников намекнул, что создатели сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» уже обсуждают продолжение проекта. В своих социальных сетях Крыжовников опубликовал совместную фотографию со сценаристом киноленты Андреем Золотаревым.

«Сценарист Андрей Золотарев рассказывает, как бы он написал второй сезон», — подписал снимок режиссер.

Мнение подписчиков Крыжовникова в комментариях к посту разделились. Одни поддержали идею продолжить историю казанских подростков. Другие же выразили мнение, что новый сезон может испортить впечатление от первого.

Сам Золотарев ранее говорил, что верил в вероятный успех картины, но не ожидал, что масштабы будут настолько велики. Он не смог ответить на вопрос о продолжении картины, но допустил, что команда может приступить к съемкам следующих сезонов. По задумке Золотарева, их должно было быть три.

«Будет ли второй, третий сезон — это целиком и полностью зависит от Жоры Крыжовникова. И вот сейчас как раз то время, в ближайшие дни, когда мы сможем об этом поговорить», — резюмировал сценарист.

Кто из актеров «Слова пацана» критикует сериал

Актриса Анна Пересильд, сыгравшая Айгуль в сериале, говорила, что не хотела бы знать, чем продолжится история Крыжовникова. По мнению актрисы, лучше сохранить загадку, повисшую в воздухе после появления официального финала в Сети.

«Хочется, чтобы сериал закончился на первом сезоне, чтобы осталась вечная загадка», — сказала Пересильд.

Актер Никита Кологривый, сыгравший Кощея в «Слове пацана», рассказал, что у киноленты появился серьезный минус. По его словам, картина стала не столько крепкой работой команды, сколько пиаром, из-за чего достигла не тех целей. Актер отметил, что сериалу был сделан промоушн высокого класса, но это тот случай, когда рекламная работа превысила смысл продукта.

«Мы должны думать и понимать, что в каждой семье сейчас есть или будет Вова Адидас. Вот такие у меня сейчас рефлексии. Мы все сейчас находимся в эпохе декаданса в руках со стаканчиками с безлактозным кофе. Все немножко на тусовке у Ивлеевой, наряжаясь в кепки и спортивные костюмы. Пора очнуться», — поделился своими мыслями Кологривый в подкасте для подростков «Без Сменки» на YouTube.

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