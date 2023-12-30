Медведев сделал прогноз на 2024 год: при чем тут «Слово пацана» и Годзилла Дмитрий Медведев опубликовал шуточный прогноз на 2024 год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале сделал шуточный прогноз на 2024 год, где рассказал о создании новых политических партий в РФ и очередном президенте США. При чем здесь сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» и фильм «Годзилла»?

Что Медведев рассказал про 2023 год

По словам политика, в конце прошлого года он также сделал «абсурдные и нелепые» прогнозы на будущее, которые все-таки сбылись.

«Разве Олаф Шольц не заявил, что Германия платит за газ в десять раз больше, чем раньше? Разве Илон Маск не стал президентом США если не по должности, так по влиянию (притом что у него нет права избираться в президенты, ибо он родился в Африке)? Разве Польша не готовится захватить часть Украины, а Северная Ирландия отколоться от Туманного Альбиона?» — написал Медведев.

Он подчеркнул, что все абсурдное «в жизни» сбылось и продолжает сбываться, поэтому принял решение сделать прогноз на 2024 год.

Что Медведев рассказал про 2024 год

Медведев предположил, что в России по мотивам сериала «Слово пацана» появятся две новые партии — «Партия пацанов» и «Партия чушпанов», которые через некоторое время будут запрещены.

«Создание в России двух новых партий — Партии пацанов и Партии чушпанов, которые впоследствии будут запрещены Минюстом России из-за незаконной предвыборной агитации прямо на асфальте», — сказал он.

Также Медведев спрогнозировал национализацию военно-промышленного комплекса стран Евросоюза, США и Канады, чтобы таким образом оказать помощь Украине.

«Национализация военно-промышленного комплекса стран Евросоюза, США и Канады в целях последующего пожертвования всего оборонного производства обиженному киевскому режиму для поддержания его военного потенциала. Выделение Украине синдицированного западными странами кредита в размере 25,5 трлн долларов США (соответствует размеру ВВП США по ППС). Расхищение этого кредита в течение суток правящим режимом в Киеве при участии Хантера Байдена», — написал политик.

В прогнозе также фигурирует возможный роспуск всех полицейских формирований в странах Европейского союза, «после чего власть перейдет в руки немецких и украинских полицаев».

Помимо этого, Медведев предсказал объявление в международный розыск нынешнего президента США Джо Байдена.

«Приговор по уголовным делам, возбужденным против Дональда Трампа, в виде 99-летнего тюремного заключения, запрет Трампу избираться во всех штатах Америки. Избрание его новым президентом США вместо потерявшегося за кулисами Байдена», — написал политик.

Что Медведев рассказал про инопланетян и Годзиллу

Зампред Совбеза России сообщил, что в 2024 году возможно восстание мумий инопланетян в США, которые захватят власть в Белом доме.

«Массовое зловещее оживление мумий инопланетян, спрятанных на военных базах США, их приход в американскую политику с последующим получением инопланетянами более половины мест в сенате и палате представителей США», — отметил он.

Медведев спрогнозировал и будущее Японии, где власть захватит Годзилла.

«Захват Годзиллой власти в Японии и провозглашение его 天皇 (императором Японии) ゴジラ I (Годзиллой I). Начало правления Династии рептилоидов в Японии», — резюмировал политик.

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