Пальто из «Слова пацана» перепел хит 1980-х: что с ним не так Сыгравший в «Слове пацана» Леон Кемстач выпустил кавер на хит Серова «Как быть»

Фото: Пресс-служба Wink

Леон Кемстач

Исполнивший роль Андрея Пальто в сериале «Слове пацана» Леон Кемстач выпустил кавер на хит 1980-х годов. Как музыкальную новинку встретили в Сети?

Какую песню выпустил Леон Кемстач

Актер опубликовал в своих социальных сетях пост о записи кавера на хит 1980-х годов. Кемстач перепел композицию Александра Серова «Как быть». Незадолго до премьеры звезда «Слова пацана» намекал на запись песни, опубликовав фото с композитором Игорем Крутым, который был автором нескольких композиций Серова.

«Я занимался в школе музыкой, но всерьез покорять сцену никогда не думал. Этот трек — не про начало карьеры певца, а про мое желание сделать подарок поклонникам. Отдельное спасибо Игорю Яковлевичу за поддержку. Я горжусь тем, что поработал с маэстро!» — рассказывал Кемстач.

В полночь 29 декабря Кемстач опубликовал мини-клип и постер своей перепевки хита Серова. Позднее он обратился к подписчикам.

«Вот и вышел мой первый трек — „Как быть“. Слушайте его на всех музыкальных площадках. Буду очень рад вашей поддержке. Пишите, понравилось или не понравилось. Буду признателен каждому вашему отзыву», — сказал Кемстач в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Что сказали о кавере Кемчстача

Мнения о композиции в исполнении актера разделились. Часть пользователей поддержала стремление Кемстача сделать кавер под руководством Крутого и назвали перепевку «кайфовой».

«Молодец, Леончик, учитывая, что он не певец, спел достойно, приятно слушать», — похвалила подписчица актера.

«Леон, песня — шик, го (давай. — NEWS.ru) побольше музыки», — написала другая.

Несмотря на то что Кемстача похвалили за голос, отметив, что кавер пришелся по душе не только молодежи, но и старшему поколению, привыкшему к исполнению Серова, пользователи все же указали на отрицательные стороны перепевки. В частности, в комментариях написали о недостаточных вокальных умениях звезды «Слова пацана».

Фото: Пресс-служба Wink Леон Кемстач

«Не надо портить хиты перепевками глупыми», — призвал один из пользователей.

«Леон, правда, не очень. Ты даже в кружочках лучше пел», — отмечает одна из пользовательниц.

Кто спел «Как быть» в «Слове пацана»

В комментариях написали, что в «Слове пацана» композиция звучала лучше. В одной из серий герой Кемстача по кличке Пальто спел «Как быть» для милиционера Ирины Сергеевны (Анастасии Красовской). Отрывок быстро завирусился в Сети, и поклонники завалили актера просьбами записать полный вариант песни.

Знающие зрители напомнили комментаторам, что в картине «Как быть» исполнил не Кемстач. СМИ писали, что хит 1980-х спел Тимофей Завалинич, финалист восьмого сезона шоу «Голос дети».

Кто еще перепел хиты 1980-х

В октябре SHAMAN впервые исполнил хит «Седая ночь» в рамках концерта памяти Шатунова «Здесь был Юра» в «Крокус Сити Холле» в Москве. Тогда музыкант выразил надежду на то, что не испортил песню своим исполнением.

«Я с детства мечтал исполнить эту песню на большой сцене и счастлив, что сегодня это случилось. Надеюсь, что не испортил [песню своим исполнением]», — подчеркнул SHAMAN в разговоре с NEWS.ru.

29 декабря в Сети распространился видеоролик с анонсом новогодней программы «Песни от всей души», которую покажут на канале «Россия 1». Из видео следует, что SHAMAN (Ярослав Дронов) исполнит хит «Ласкового мая» в новогодней программе Андрея Малахова. Вместе с ним на сцене будут родственники Юрия Шатунова — жена музыканта Светлана, а также его дети Эстелла и Дэннис.

Сейчас композиция «Седая ночь» переживает вторую волну популярности. Песня стала одним из саундтреков к нашумевшему в конце года сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». В киноленте композиция звучала несколько раз, в том числе в финальной сцене.

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