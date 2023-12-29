Исполнивший роль Андрея Пальто в сериале «Слове пацана» Леон Кемстач выпустил кавер на хит 1980-х годов. Как музыкальную новинку встретили в Сети?
Какую песню выпустил Леон Кемстач
Актер опубликовал в своих социальных сетях пост о записи кавера на хит 1980-х годов. Кемстач перепел композицию Александра Серова «Как быть». Незадолго до премьеры звезда «Слова пацана» намекал на запись песни, опубликовав фото с композитором Игорем Крутым, который был автором нескольких композиций Серова.
«Я занимался в школе музыкой, но всерьез покорять сцену никогда не думал. Этот трек — не про начало карьеры певца, а про мое желание сделать подарок поклонникам. Отдельное спасибо Игорю Яковлевичу за поддержку. Я горжусь тем, что поработал с маэстро!» — рассказывал Кемстач.
В полночь 29 декабря Кемстач опубликовал мини-клип и постер своей перепевки хита Серова. Позднее он обратился к подписчикам.
«Вот и вышел мой первый трек — „Как быть“. Слушайте его на всех музыкальных площадках. Буду очень рад вашей поддержке. Пишите, понравилось или не понравилось. Буду признателен каждому вашему отзыву», — сказал Кемстач в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
Что сказали о кавере Кемчстача
Мнения о композиции в исполнении актера разделились. Часть пользователей поддержала стремление Кемстача сделать кавер под руководством Крутого и назвали перепевку «кайфовой».
«Молодец, Леончик, учитывая, что он не певец, спел достойно, приятно слушать», — похвалила подписчица актера.
«Леон, песня — шик, го (давай. — NEWS.ru) побольше музыки», — написала другая.
Несмотря на то что Кемстача похвалили за голос, отметив, что кавер пришелся по душе не только молодежи, но и старшему поколению, привыкшему к исполнению Серова, пользователи все же указали на отрицательные стороны перепевки. В частности, в комментариях написали о недостаточных вокальных умениях звезды «Слова пацана».
«Не надо портить хиты перепевками глупыми», — призвал один из пользователей.
«Леон, правда, не очень. Ты даже в кружочках лучше пел», — отмечает одна из пользовательниц.
Кто спел «Как быть» в «Слове пацана»
В комментариях написали, что в «Слове пацана» композиция звучала лучше. В одной из серий герой Кемстача по кличке Пальто спел «Как быть» для милиционера Ирины Сергеевны (Анастасии Красовской). Отрывок быстро завирусился в Сети, и поклонники завалили актера просьбами записать полный вариант песни.
Знающие зрители напомнили комментаторам, что в картине «Как быть» исполнил не Кемстач. СМИ писали, что хит 1980-х спел Тимофей Завалинич, финалист восьмого сезона шоу «Голос дети».
Кто еще перепел хиты 1980-х
В октябре SHAMAN впервые исполнил хит «Седая ночь» в рамках концерта памяти Шатунова «Здесь был Юра» в «Крокус Сити Холле» в Москве. Тогда музыкант выразил надежду на то, что не испортил песню своим исполнением.
«Я с детства мечтал исполнить эту песню на большой сцене и счастлив, что сегодня это случилось. Надеюсь, что не испортил [песню своим исполнением]», — подчеркнул SHAMAN в разговоре с NEWS.ru.
29 декабря в Сети распространился видеоролик с анонсом новогодней программы «Песни от всей души», которую покажут на канале «Россия 1». Из видео следует, что SHAMAN (Ярослав Дронов) исполнит хит «Ласкового мая» в новогодней программе Андрея Малахова. Вместе с ним на сцене будут родственники Юрия Шатунова — жена музыканта Светлана, а также его дети Эстелла и Дэннис.
Сейчас композиция «Седая ночь» переживает вторую волну популярности. Песня стала одним из саундтреков к нашумевшему в конце года сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». В киноленте композиция звучала несколько раз, в том числе в финальной сцене.
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