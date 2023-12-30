«Покажу, что не чушпаны»: актер из «Слова пацана» захотел стать футболистом Актер Могильников попросился у Карпина в сборную России по футболу

Фото: Пресс-служба WINK

Российский актер Ярослав Могильников, получивший известность после роли Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», обратился к главному тренеру сборной РФ по футболу Валерию Карпину и попросил взять его в команду. Видеообращение молодого артиста опубликовали в Telegram-канале футбольной сборной. Как заявил Могильников, он покажет всем, что в национальной команде «играют пацаны, а не чушпаны».

Йоу, привет, сборная! С наступающим вас. Это самое... Валерий Георгиевич, возьмите меня играть за сборную. Я там всем покажу, что мы настоящие пацаны, а не чушпаны, — заявил актер.

В ответ Карпин сообщил, что не против взять его в состав сборной России. По словам главного тренера, Могильников обязательно попадет в группу пацанов.

Давай мы сначала определимся, кто у нас в команде пацаны, кто чушпаны. Тебя, как реального пацана, вызовем к пацанам, а к чушпанам не надо тебя, — предложил Карпин.

Ранее фото Могильникова попало в сторис в Instagram (деятельность в России запрещена) американского рэпера Канье Уэста. На снимке актер позирует в лонгсливе Vultures, который придумал дизайнер Гоша Рубчинский в рамках мерча для грядущего одноименного альбома музыканта.