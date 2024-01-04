Кологривый против Бортич: на чьей стороне россияне

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости

Александра Бортич, Никита Кологривый

Актер Никита Кологривый в недавнем интервью высказался о профессиональных способностях коллеги Александры Бортич. Кого поддержали россияне, при чем здесь Иван Янковский?

Что сказал Кологривый о Бортич

В беседе с блогером Эльдаром Джараховым Кологривый, исполнивший роль Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», подверг критике идею, что можно стать профессиональным актером без соответствующего образования. В этом контексте он упомянул Александру Бортич.

«Меня всегда спрашивают, можно ли без образования. <...> Это то же самое, что выйти замуж за мужчину и не любить его. <...> Типа хотят прийти, как Бортич. Бортич — это симпатичная девушка, не забывайте, дорогие артисты. Вы, многие, не симпатичные девушки, вы просто бездельники», — заявил Кологривый.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Никита Кологривый

Как ответила Бортич на слова Кологривого

На своей странице в социальной сети звезда сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Игра на выживание» опубликовала фотографию в черной балаклаве, скрывающей лицо. Снимок она сопроводила смайликом клоуна и надписью, адресованной Кологривому, считает Telegram-канал «НеМалахов».

«Оказалось, что некоторым артистам рот открывать лучше только по тексту», — написала Бортич, добавив скобочки.

Кого из актеров поддержали россияне — Кологривого или Бортич

3 января «НеМалахов» отреагировал на заявления Кологривого и Бортич. Telegram-канал предложил подписчикам обсудить слова артистов. К публикации администраторы ресурса прикрепили видео с заявлением Кологривого и соответствующий скриншот из соцсетей Бортич.

«Девы, давайте обсудим мнение Кологривого про профессионализм и обязательное обучение профессии. В первом видео он проходится по Бортич и отсутствию актерского образования у нее. На втором скрине, по ходу, алаверды Кологривому от Бортич», — пишет Telegram-канал.

Позднее «НеМалахов» создал опрос, предложив подписчиком выбрать, кто из актеров лучше. При этом Telegram-канал добавил в варианты артиста Ивана Янковского, которого журналистка Ксения Собчак не включила в свой опрос по поводу самого сексуального героя из «Слова пацана».

Согласно результатам голосования, между Кологривым и Бортич подписчики «НеМалахова» выбрали первого — 34% против 6% на основании 21 тыс. голосов. Вариант «Оба хуже» набрал 20%, а лидером опроса стала позиция «Иван Янковский мой краш» — 40%.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Александра Бортич

Что за опрос Собчак

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак 3 января написала в своем Telegram-канале, что считает актера Рузиля Минекаева самым сексуальным героем «Слова пацана». Она призналась, что исполнитель роли Маратика — ее «краш» (безответная тайная любовь или человек, который нравится и вызывает восхищение).

«Скулы породистые, взгляд яростный, такой типаж sexy brutal», — пишет Собчак.

Это заявление вызвало обсуждение среди подписчиков телеведущей, в связи с чем она решила создать опрос на тему того, кто самый сексуальный герой из «Слова пацана». Янковского Собчак не стала включать в число вариантов, так как выразила уверенность в том, что он точно наберет больше голосов.

«[Ивана] Янковского не включаю принципиально, а то понятно, кто победит. Так что давайте без него», — предложила она.

По промежуточным итогам голосования в Telegram-канале Собчак первое место достается Минекаеву — 55% из 42,2 тыс. голосов. Далее идут актеры Вячеслав Копейкин (19%, Турбо из «Слова пацана»), Кологривый (11%), Леон Кемстач (11%, Пальто из «Слова пацана») и Даниил Киселев (4%, Цыган из «Слова пацана»).

Читайте также:

Кологривый прошелся по Бортич: в чем он неправ, как ответила актриса

Собчак назвала самого сексуального героя «Слова пацана»: Марат или Кощей?

«Холоп-2», «Бременские музыканты», новые «Богатыри»: что сейчас идет в кино