Собчак назвала самого сексуального героя «Слова пацана»: Марат или Кощей? Собчак назвала Маратика самым сексуальным героем сериала «Слово пацана»

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Wink

Рузиль Минекаев, Ксения Собчак, Никита Кологривый

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала, кого считает самым сексуальным героем из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Кто ей понравился больше всего и при чем тут актер Владимир Машков?

Кто самый сексуальный герой «Слова пацана»

В своем Telegram-канале Собчак признается, что ее «краш» — актер Рузиль Минекаев, который исполнил роль Марата Суворова (Маратик, Адидас-младший). Термин «краш» означает безответную тайную любовь, того, кто нравится или вызывает восхищение.

Соответствующую публикацию Собчак разместила в ответ на сообщение блогера Ники Белоцерковской (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов), которая отметила актера Никиту Кологривого (Кощей) и сравнила его с Владимиром Машковым в плане мужского типажа и дальнейшей карьеры.

«Мой краш и молодой Машков — это, скорее, Рузиль Минекаев (который Марат). Скулы породистые, взгляд яростный, такой типаж sexy brutal», — пишет Собчак.

Журналистка также считает, что актер Кологривый не подходит под типаж секс-символа, которым был Машков в молодости.

«Никита [Кологривый] талантливый очень актер, но не „Машковообразный“ совсем. Скорее, типаж „парень с соседнего двора“, нежели секс-символ. А Машков все-таки был секс-символом», — уверена телеведущая.

В качестве аргумента Собчак опубликовала фото Минекаева в образе Маратика.

Фото: Пресс-служба Wink Рузиль Минекаев (Марат Суворов)

Что показал опрос Собчак

Немногим позднее журналистка отметила, что под ее публикацией о Минекаеве началось жаркое обсуждение по поводу самого сексуального героя из «Слова пацана». В связи с этим она опубликовала соответствующий опрос, предлагая своим подписчикам выбрать самого привлекательного героя сериала.

Собчак подчеркнула, что не будет включать в опрос актера Ивана Янковского, который сыграл Вову Адидаса. По ее мнению, Янковский точно бы одержал победу.

«Так, раз пошла эта тема, то давайте выяснять, кто самый секси из героев. Важный момент: говорим не про актерские моменты, а внешность, харизму и так далее. Все в лучших традициях таблоидных опросов. [Ивана] Янковского не включаю принципиально, а то понятно, кто победит. Так что давайте без него», — предложила Собчак.

В итоге в опрос от журналистки вошли пять актеров — Минекаев (Марат), Кологривый (Кощей), Вячеслав Копейкин (Турбо), Даниил Киселев (Цыган) и Леон Кемстач (Пальто). К публикации Собчак прикрепила фото каждого из артистов.

Согласно результатам опроса, подписчики Собчак солидарны с ней — с внушительным отрывом лидирует Минекаев (55% из 42,2 тыс. голосов). На втором месте находится Копейкин (19%), третью и четвертую позицию делят Кологривый и Кемстач (по 11%). Меньше всего голосов набрал Киселев (4%).

Фото: Пресс-служба Wink Иван Янковский и Никита Кологривый

Будет ли второй сезон «Слова пацана»

Рузиль Минекаев проговорился о съемках второго сезона сериала во время интервью у комика Богдана Лисевского в шоу «Плюшки». Актер намекнул, что в продолжении картины стоит ждать героя Леона Кемстача — Пальто.

«Сколько ему [Пальто] осталось сидеть? Ко второму сезону выйдет?» — спросил Лисевский.

«Ко второму — да. Подождем его», — ответил Минекаев.

31 декабря режиссер картины Жора Крыжовников намекнул, что создатели «Слова пацана» уже обсуждают продолжение проекта. В своих социальных сетях он опубликовал совместную фотографию со сценаристом киноленты Андреем Золотаревым.

Сам Золотарев ранее говорил, что верил в вероятный успех картины, но не ожидал, что масштабы будут настолько велики. Он не смог ответить на вопрос о продолжении картины, но допустил, что команда может приступить к съемкам следующих сезонов. По задумке Золотарева, их должно было быть три.

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