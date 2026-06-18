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18 июня 2026 в 19:42

Страховая компания пошла на мировую с Собчак

РИА Новости: «Ингосстрах» пошел на мировую с Собчак по делу о заливе квартиры

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Блогер Ксения Собчак и страховая компания «Ингосстрах» заключили мировое соглашение об отсутствии взаимных претензий по иску за затопление квартиры соседей на Патриарших прудах, сообщил РИА Новости участник процесса. Страховщики требовали возмещения ущерба в размере 166 тыс. рублей, который был покрыт.

Страховая компания «Ингосстрах» просила суд взыскать солидарно с Собчак и Алексея Соколова более 166 тыс. рублей за затопление квартиры, который был оплачен из средств страховой.

Несколько лет назад Собчак приобрела квартиру на Патриарших прудах. Ранее жилье принадлежало предпринимателю Алексею Соколову, но из‑за долгов его выставили на аукцион. Несмотря на смену собственника, Соколов не снялся с регистрационного учета — в результате блогеру пришлось добиваться лишения его прописки через суд.

Ранее директор по маркетингу страховой компании Алена Новикова заявила, что накопительное страхование жизни может защитить доход семьи. По ее словам, этот продукт идеально подходит для достижения долгосрочных финансовых целей. Она подчеркнула, что процент по депозиту фиксирован и известен с самого начала.

Ксения Собчак
Ингосстрах
Общество
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