Последние новости о «Слове пацана»: хейт Кологривого, 2-й сезон, аудиокнига Актер Никита Кологривый раскритиковал «Слово пацана» за неправильные ценности

Фото: Пресс-служба Wink

Никита Кологривый в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Актер Никита Кологривый обрушился с критикой на сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором сам сыграл. Что, по его мнению, не так с лентой Жоры Крыжовникова, будет ли продолжение?

За что Кологривый раскритиковал «Слово пацана»

По мнению артиста, картина завоевала популярность благодаря мощнейшему рекламному ходу, рассчитанному на молодежь. Кологривый считает, что картина стала не столько крепкой работой команды, сколько пиаром, из-за чего достигла не тех целей. Актер отметил, что сериалу был сделан промоушен высокого класса, но это тот случай, когда рекламная работа затмила смысл продукта.

«Мы должны думать и понимать, что в каждой семье сейчас есть или будет Вова Адидас. Вот такие у меня сейчас рефлексии. Мы все сейчас находимся в эпохе декаданса в руках со стаканчиками с безлактозным кофе. Все немножко на тусовке у Ивлеевой, наряжаясь в кепки и спортивные костюмы. Пора очнуться», — призвал Кологривый.

По мнению Кологривого, в сериале видно артистов, кто «действительно знает, что такое эта жизнь», а кто «играет, что знает эту жизнь». Артист признался, что сыграть Кощея в «Слове пацана» ему было легко, так как он вырос в похожей атмосфере, в отличие от актера Ивана Янковского, исполнившего роль Вовы Адидаса.

Кологривый призвал зрителей принять во внимание, что для многих актеров «Слова пацана» картина стала первой работой в сериалах. Он подчеркнул, что следует посмотреть другие роли артистов, ведь «они могут на справиться с ними». Артист также заявил, что у молодых коллег по проекту сорвало крышу от собственной популярности.

Что известно о втором сезоне «Слова пацана»

Актер Рузиль Минекаев, сыгравший Маратика в сериале Крыжовникова, проговорился о съемках второго сезона. Во время интервью у комика Богдана Лисевского он намекнул, что в продолжении картины стоит ждать героя Леона Кемстача Андрея Пальто.

«Сколько ему (Пальто. — NEWS.ru) осталось сидеть? Ко второму сезону выйдет?» — спросил Лисевский.

«Ко второму — да. Подождем его», — ответил Минекаев.

Актер Лев Зулькарнаев, сыгравший Зиму, рассказал во время прямого эфира, что «иногда сами авторы не знают, будет ли второй сезон». Он отметил, что «пауза будет неизбежна».

31 декабря режиссер картины Крыжовников намекнул, что создатели сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» уже обсуждают продолжение проекта. В своих социальных сетях он опубликовал совместную фотографию со сценаристом киноленты Андреем Золотаревым.

Сам Золотарев ранее говорил, что верил в вероятный успех картины, но не ожидал, что масштабы будут настолько велики. Он не смог ответить на вопрос о продолжении картины, но допустил, что команда может приступить к съемкам следующих сезонов. По задумке Золотарева, их должно было быть три.

Фото: Пресс-служба Wink Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Что за книга вышла по «Слову пацана»

Книга писателя Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х», сюжет которой лег в основу сериала Крыжовникова, появилась на сервисах «Литрес» и «Букмейт» в аудиоверсии. Текст озвучили актеры сериала — Никита Кологривый, сыгравший Кощея, Лев Зулькарнаев, исполнивший роль Зимы, и Елизавета Базыкина, примерившая образ возлюбленной Вовы Адидаса, медсестры Наташи.

Кологривый стал голосом автора, а Базыкина озвучила свидетельниц подростковой преступности в Татарстане. Кроме того, в процессе записи аудиокниги приняли участие мастер озвучивания и чтец Кирилл Радциг и сам автор книги.

Недавно стало известно, что издательство Individuum выпустит переиздание книги Гараева. В нем появится новое авторское послесловие, дополнительные фотографии участников казанских группировок и словарь со значениями выражений «чушпан», «мотаться», «асфальтные войны» и других.

Читайте также:

Кологривый прошелся по Бортич: в чем он неправ, как ответила актриса

«Сомнительная поделка без души»: отзывы россиян о фильме «Холоп-2»

Пальто из «Слова пацана» перепел хит 1980-х: что с ним не так