«Сомнительная поделка без души»: отзывы россиян о фильме «Холоп-2»

Фото: Централ Партнершип

Кадр из фильма «Холоп-2»

1 января в прокат вышло продолжение одной из самых успешных российских комедий «Холоп». Что сказали россияне о фильме, о чем картина и кто в ней сыграл главные роли?

О чем фильм «Холоп-2»

Зрителям представили уже знакомый сюжет о перевоспитании мажоров. Во второй части аудитории представили богатую тусовщицу Катю, которую отправили в XIX век, чтобы она из избалованной девицы превратилась в скромную девушку. По сюжету дочь чиновницы и наследница внушительного состояния просыпается в 1812 году, в эпоху войны с французами. Создатели «Холопа-2» пообещали зрителям фильм, в котором будет много элементов шоу и танцев.

«Картина о том, как перевоспитывается девушка-мажорка руками героя. Мужчины всегда пытаются перевоспитать женщин. Я тоже пытаюсь, терплю в этом крах, „Холоп-2“ — это такая попытка пофантазировать о перевоспитании девушек», — говорил ранее режиссер картины Клим Шипенко.

По его словам, новый фильм получился масштабнее и зрелищнее. В киноленте будут и деревни, и дворцы, и даже Наполеон Бонапарт. Над второй частью «Холопа» работает та же команда, включая сценаристов и продюсеров, что создавала и первый фильм.

Кто сыграл в фильме «Холоп-2»

Роль мажорки Катя исполнила Аглая Тарасова, знакомая россиянам по фильму «Лед». Маму Кати сыграла Наталья Рогожкина. Роль бывшего мажора Гриши вновь исполнил Милош Бикович.

«Задача была сделать гораздо лучше того оглушающего успеха, которого достигла первая картина. С одной стороны, зрителю надо дать те же ощущения, с которыми он покинул кинотеатр в прошлый раз, а с другой — удивить. И в тот момент, когда зритель подумает, что он может предугадать, что сейчас произойдет, мы меняем обстановку, меняем мир. В итоге кино получается еще роскошнее и еще смешнее. Да, мне было страшно сниматься в продолжении, но, прочитав сценарий, я увидел эти вещи, о которых уже сказал», — говорил Бикович.

Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Холоп-2»

Какие отзывы о фильме «Холоп-2»

После премьеры рейтинг картины, по данным «Кинопоиска», составил 6.8 из 10. Кинокритик, редактор «Кинопоиска» и автор Telegram-канала «Комендант кинокрепости» Тимур Алиев остался недоволен сиквелом.

«Это фильм, без которого в принципе можно было бы обойтись. Русское кино не потеряло бы ровным счетом ничего, кроме кассовых сборов. <...> Весь „Холоп-2“ — сомнительная поделка без души, сделанная по уже затертым в цеху лекалам», — написал Алиев.

Среди обычных зрителей нашлись и те, кто поддержал критика, и те, кто не согласился с ним.

«Обожаю Милоша, да еще и Миронова Мария, вообще все его фильмы — офигеть, просто любовь», — написала одна из пользовательниц.

«Крутой фильм. Третья часть определённо должна быть!» — призвали в комментариях.

«Я ожидал меньшего от фильма, а ушли мы из кино с родными с позитивными эмоциями и добрыми чувствами», — признался один из зрителей.

Среди тех, кто критикует картину, распространено мнение, что сюжет картины повторяется, а актеры находятся не на своих местах. Несколько негативных отзывов получил Павел Деревянко, примеривший роль Наполеона Бонапарта.

«Не похож Павел Деревянко на Хоакина [Феникса]. Ничего общего нет», — написали в комментариях к трейлеру.

«Задумка фильма шикарная, но игра актеров оставляет желать лучшего, особенно игра главного актера Милоша», — отметил пользователь.

«„Холоп“ — одно и то же в разных ракурсах. Первый всегда интересней, чем следующие», — возмутился один из комментаторов.

Где смотреть «Холоп-2»

Сейчас фильм можно посмотреть в кинотеатрах. «Холоп-2» за первый день проката заработал 331 миллион рублей.

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