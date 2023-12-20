«Пытаюсь перевоспитать женщин»: Шипенко сравнил свою жизнь с «Холопом-2»

Фото: NEWS.ru

Клим Шипенко

Сюжетная линия фильма «Холоп-2» основана на попытке перевоспитать девушку-мажорку, сообщил корреспонденту NEWS.ru режиссер картины Клим Шипенко. По его словам, это заветная мечта мужчины – перевоспитать женщину, а фильм – попытка пофантазировать на эту тему.

Картина о том, как перевоспитывается девушка-мажорка руками героя (актера Милоша Биковича - NEWS.ru). Мужчины всегда пытаются перевоспитать женщин. Я тоже пытаюсь, терплю в этом крах, «Холоп-2» это такая попытка пофантазировать о перевоспитании девушек, — заявил он.

По его словам, проект масштабнее и зрелищнее, чем «Холоп». В фильме будут и деревни и дворцы и даже Наполеон Бонапарт.

Мы старались дать зрителю новогоднюю сказку. Это такой праздничный торт к новогоднему столу, — резюмировал Шипенко.