Фильм «Свингеры» переименовали: зачем, связано ли это с вечеринкой Ивлеевой Первый канал переименовал комедию «Свингеры» в «Новогоднее приключение»

Фото: Вольга

Первый канал отказался от оригинального названия российского фильма «Свингеры» в сетке своего вещания. Как теперь называется комедия о предпраздничном кризисе в отношениях, кто в ней сыграл, связана ли смена названия с вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой?

Почему переименовали комедию «Свингеры»

Первый канал исправил название «Свингеры» на «Новогоднее приключение» в сетке вещания. Причина этих изменений неизвестна.

Сюжет фильма вдохновлен латвийской комедией о семейных парах, которые в поисках острых ощущений и с желанием найти выход из семейного кризиса оказываются в Новый год на свингерской вечеринке. Перед зрителями предстанет несколько семей: в одной из них супруг излишне озабочен половой жизнью, в другой, напротив, отказывает жене в близости. В итоге пары решили провести один из новогодних вечеров вчетвером, попытавшись поменяться секс-партнерами. Спойлер: эксперимент оборачивается провалом.

«Как Первый [канал] будет цензурировать содержание ленты — его название в титрах, „крамольные сцены“ и сам сюжет — пока неясно», — отмечает канал «Осторожно, новости».

В российском КоАП существует статья 6.21 (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола).

Кто сыграл в комедии «Свингеры»

Режиссер картины — Дмитрий Фикс. Главные роли в фильме исполнили Дмитрий Нагиев, Ирина Пегова, Наталья Рудова и Илья Носков. Нагиев, исполнивший одну из главных ролей, признался, что в своем герое, который по сюжету не против вступить в ряды свингеров, можно увидеть и его черты.

«Есть артисты, чья мощная личность прослеживается в любой роли. И в этом нет ничего плохого. Есть артисты-кривляки — в хорошем смысле. Если разобраться, увидеть Дмитрия Нагиева в этом персонаже вполне возможно. У меня есть роли, в которых это сделать тяжело, — тот же Виталий Калоев в фильме „Непрощенный“ или Чикатило в одноименном сериале. Игорь в „Свингерах“, возможно, все же унаследовал какие-то мои черты», — откровенничал телеведущий.

«Свингеры» показали превосходные результаты в кассовых сборах — фильм преодолел отметку в $1 млн. Рейтинг картины также не низкий — пользователи платформы IVI оценили картину на 7,3 из 10, а Premier — на 7,4 из 10.

Фото: Вольга

Когда и где смотреть «Свингеров»

Кинолента вышла в прокат в начале 2022 года. 1 января 2024 года состоится телевизионная премьера комедии. «Свингеров» покажут вечером на Первом канале в 22:35.

Какие еще фильмы зацензурили

Российские стриминговые платформы внесли коррективы в сиквел «Дневника Бриджит Джонс». Онлайн-кинотеатры вырезали сцену поцелуя двух героинь. Таким образом платформы лишили смысла одну из сюжетных арок, ведь частью сюжета фильма «Бриджит Джонс. Грани разумного» стала ревность главной героини к коллеге ее парня Ребекке.

Версию с вырезанной сценой транслирует в том числе «Кинопоиск». Сцену удалили после недавнего решения Верховного суда в отношении ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Цензура коснулась и новогоднего ремейка «Иван Васильевич меняет все». Первоначально на постере новогоднего музыкального телефильма присутствовал Филипп Киркоров. Его голову украшал золотой венец в виде солнца с лучами. Ранее сообщалось, что Киркоров примерил на себя образ прогрессивного императора Петра I. Певец исчез с обновленного постера.

В съемках проекта также приняла участие Анна Асти. Исполнительница рассказывала, что снялась в роли Барби, благодаря чему «получился большой и классный клип, где много-много красивых девчат в розовом». На старом постере Асти изобразили в виде куклы в коробке, на новом — глаза игрушки закрыли очками.

Позднее гендиректор ТНТ Тина Канделаки заявила, что телеканал переснимает ряд сцен новогоднего фильма, чтобы сделать его «интереснее, острее, провокативнее».

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