Бикович признался, что ему было страшно играть в «Холопе-2» Бикович: боялся играть в «Холопе-2» из-за страха не превзойти первую часть

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Милош Бикович

Актер Милош Бикович признался, что ему было боязно соглашаться на работу в «Холопе-2» из-за страха не превзойти первую часть, передает корреспондент NEWS.ru с премьеры сиквела. Однако после прочтения сценария он увидел, что создателям картины удалось превзойти самих себя.

Задача была сделать гораздо лучше того оглушающего успеха, которого достигла первая картина. С одной стороны, зрителю надо дать те же ощущения, с которыми он покинул кинотеатр в прошлый раз, а с другой — удивить. И в тот момент, когда зритель подумает, что он может предугадать, что сейчас произойдет, мы меняем обстановку, меняем мир. В итоге кино получается еще роскошнее и еще смешнее. Да, мне было страшно сниматься в продолжении, но, прочитав сценарий, я увидел эти вещи, о которых уже сказал. Сценаристы, режиссеры и авторы сделали очень тяжелую работу: они смогли превзойти самих себя, — заявил Бикович.

Ранее актриса Мария Миронова рассказала, что сцену из «Холопа-2», в которой ей на голову выливают кастрюлю с супом, снимали не один день. По ее словам, режиссер Клим Шипенко хотел, чтобы в кадре был горячий суп и от него шел пар, но в том же кадре Мироновой должны были вылить его на голову. Поэтому она пошутила, что может пожертвовать своим лицом, но это будет последний дубль.