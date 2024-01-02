«Голая» вечеринка Ивлеевой: последние новости 2 января, что интересного Киркоров заявил, что его «опустили с небес на землю»

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров подвел итоги 2023 года в обращении к поклонникам. Что известно об участниках «голой» вечеринки блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой на 2 января?

Что сказал Киркоров

Народный артист России во время новогоднего вечера в своем особняке произнес длинный тост. В видео, которое певец опубликовал на своей странице в социальной сети, он заявил, что 2023 год был замечательным.

«Этот год был замечательным! Он подарил столько встреч, знакомств, эмоций! Лично я, мои друзья запомним 2023-й только с позитивной стороны. Жизнь — разноплановая. Она была бы неинтересной, если бы все было пресно, позитивно. Когда мы привыкаем к чему-то очень хорошему, мы начинаем летать в облаках. Когда нас опускают с небес на землю, мы начинаем ценить самые элементарные вещи, которые мы не замечаем», — сказал Киркоров.

Он добавил, что 2023 год раскрыл ему глаза на многое. По словам Киркорова, он понял, кто для него друг, а кто — враг. Певец добавил, что злопыхателей у него «немерено».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Что сказал Кушанашвили о «голой» вечеринке Ивлеевой

Ведущий Отар Кушанашвили в новом выпуске своей авторской передачи «Каково?!» назвал Ивлееву, организовавшую скандальное мероприятие, «циничным существом в юбке». По его словам, телеведущая прекрасно знала, что устраивала в клубе «Мутабор» не арт-выставку.

«Ивлеева из простой семьи, она ролевая модель для девчонок из Воркуты, Комсомольска-на-Амуре и других городов. Ивлеева прекрасно понимает, что делает. Я гостил у нее. Более циничного и прагматичного существа в юбке я не видел. Она знала, что это не арт-выставка», — сказал Кушанашвили.

Также журналист пошутил над образом певицы Лолиты Милявской, которая утверждала, что идет именно на арт-выставку. Артистка нарядилась в прозрачный облегающий комбинезон белого цвета, который надела поверх черного кружевного нижнего белья. Кушанашвили иронично отметил, что именно в таком виде ходят на культурные выставки.

Кроме того, телеведущий высказался о Киркорове. Кушанашвили назвал народного артиста «хамелеоном».

«Про Филиппа я скажу отдельно. Несколько слов про его способность мимикрировать: это всем хамелеонам хамелеон», — добавил он.

Что сказал о «голой» вечеринке Ивлеевой Гарик Харламов

Резидент Comedy club Гарик Харламов в новом выпуске шоу «Кстати» предположил, что, вероятно, все извинившиеся звезды шоу-бизнеса шли на «детский праздник» с дресс-кодом аlmost naked («почти голые»). Комик отметил, что извинения принесла даже журналистка Ксения Собчак.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Гарик Харламов

«Все извинились, сказали, что не знали, куда шли, думали, утренник, пробыли там всего пять часов. Даже Собчак извинилась. Но по сравнению со спектаклями ее мужа это был действительно утренник», — пошутил Харламов.

Как высмеяли Киркорова и Ивлееву на новогодних шоу

Пародию «Иван Васильевич меняет все» от телеканала ТНТ после скандала с «голой» вечеринкой частично пересняли. Началась кинолента с шутки над мероприятием. В одной из первых сцен комедии Шурик просыпается от СМС-сообщения, в котором говорится: «Вы приглашены на вечеринку Ивлеевой». В следующий момент герой начинает кричать от ужаса.

Из фильма убрали сцены с Киркоровым и певицей Анной Асти, которая должна была появиться в образе куклы Барби. Киркорова упомянули в одном из эпизодов, когда Зина, которую сыграла Марина Кравец, переодевала Ивана Грозного в исполнении Тимура Батрутдинова в современную одежду. В итоге царь оказался в цветном жилете и телесных колготках с узорами, на что Зина, перефразировав фразу из оригинального фильма, сравнила его с Киркоровым.

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