«Арт» Ивлеевой, триумф Боярского, извинения дагестанцев: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Журналист Отар Кушанашвили указал на циничную натуру телеведущей Анастасии Ивлеевой, комик Гарик Харламов отпустил едкий комментарий о «голой» вечеринке, актер Михаил Боярский сорвал аплодисменты публики, а дагестанским блогерам пришлось извиняться за неполиткорректный танец — такие новости стали самым обсуждаемыми в СМИ и социальных сетях. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Кушанашвили разнес Ивлееву, Лолиту и Киркорова после «голой» вечеринки

Ведущий Отар Кушанашвили в новом выпуске своей авторской передачи «Каково?!» назвал блогера Анастасию Ивлееву «циничным существом в юбке». По его словам, телеведущая прекрасно знала, что устраивала в клубе Mutabor не арт-выставку.

«Ивлеева из простой семьи, она ролевая модель для девчонок из Воркуты, Комсомольска-на-Амуре и других городов. Ивлеева прекрасно понимает, что делает. Я гостил у нее. Более циничного и прагматичного существа в юбке я не видел. Она знала, что это не арт-выставка», — сказал Кушанашвили.

Журналист также обратил внимание на некоторых участников «голой» вечеринки, которые просили прощения за мероприятие. Так, Кушанашвили пошутил над образом певицы Лолиты Милявской, которая утверждала, что идет именно на арт-выставку. Артистка нарядилась в прозрачный облегающий комбинезон белого цвета, который надела поверх черного кружевного нижнего белья. Кушанашвили съязвил, что именно в таком виде ходят на культурные выставки.

Ведущий не оставил без внимания и извинения народного артиста России Филиппа Киркорова, который был одним из гостей на вечеринке Ивлеевой. Певец говорил, что не знал о характере мероприятия, на которое шел, и покинул его спустя пять минут.

«Про Филиппа я скажу отдельно. Несколько слов про его способность мимикрировать: это всем хамелеонам хамелеон», — высказался Кушанашвили.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

При этом несколькими днями ранее журналист записал в Telegram-канале видеосообщение, в котором резко отозвался о гостях вечеринки, но встал на защиту Ивлеевой, назвав истерику вокруг нее недопустимой. Кушанашвили выразил мнение, что выступает против скандала вокруг блогера, так как этот шум призван «уничтожить» Ивлееву.

Юморист Гарик Харламов выразил мнение, что «голая» вечеринка Ивлеевой по сравнению со спектаклями режиссера Константина Богомолова выглядела как утренник. В новом выпуске шоу «Кстати» комик предположил, что, вероятно, все извинившиеся звезды шоу-бизнеса шли на детский праздник с дресс-кодом аlmost naked («почти голые»).

«Все извинились, сказали, что не знали, куда шли, думали, утренник, пробыли там всего пять часов. Даже [журналистка, Ксения] Собчак извинилась. Но по сравнению со спектаклями ее мужа это был действительно утренник», — пошутил Харламов.

Мужа Собчак Константина Богомолова в СМИ называют провокационным постановщиком. Ряд журналистов уверяет, что на некоторых его премьерах недовольные или разочарованные зрители якобы могли массово покинуть зал.

В рамках шоу «Кстати» о вечеринке пошутил и комик Денис Дорохов. Он признался, что решил проигнорировать тусовку, так как придуманный им образ уже был занят.

«Да мой костюм заняли уже просто. И носок спадал у меня все время», — посмеялся юморист, отсылая к наряду рэпера VACIO, который пришел к Ивлеевой в одном носке на гениталиях.

В свете широкого резонанса вокруг мероприятия многие телеканалы объявили бойкот присутствовавшим на нем звездам. Так, кому-то урезали экранное время до минимума, а кого-то вовсе убрали из эфиров.

Комедию «Иван Васильевич меняет все» телеканала ТНТ после скандала с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой частично пересняли, убрав из фильма артистов Филиппа Киркорова и Анну Асти. Однако авторы картины решили пошутить над королем эстрады, упомянув его в одной из сцен.

Так, в одном из эпизодов Зина, которую сыграла Марина Кравец, переодевает Ивана Грозного в исполнении Тимура Батрутдинова в современную одежду. В итоге царь оказывается в цветном жилете и телесных колготках с узорами, на что Зина, перефразировав фразу из оригинального фильма, сравнила его с Киркоровым.

«Как на нашего Киркорова похож!» — воскликнула героиня.

Начинается кинолента с шутки над вечеринкой Ивлеевой. В одной из первых сцен комедии Шурик, сыгранный Демисом Карибидисом, просыпается от СМС-сообщения, в котором говорится: «Вы приглашены на вечеринку Ивлеевой». В следующий момент Шурик начинает кричать от ужаса.

Тем временем последствия скандала пожинает и сама Ивлеева. Против блогера подали уже не один иск в суд. В частности, предприниматель и общественный деятель Александр Морозов обратился в суд с требованием заблокировать YouTube-канал телеведущей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Морозов утверждал, что посмотрел 84 ролика на канале «Настя Ивлеева» и пришел к выводу, что блогер распространяет информацию в «неприличной форме», которая сопровождается нецензурной бранью в общественных местах. По словам предпринимателя, подобное оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность.

1 января стало известно, что Савеловский суд Москвы рассмотрел иск общественного деятеля о блокировке YouTube-канала Ивлеевой. СМИ писали, что суд отказал в удовлетворении иска.

«Суд решил в удовлетворении исковых требований Морозова Александра Ивановича к ИП Узенюк А. В. и ООО „Гугл“ о взыскании компенсации морального вреда, блокировке аккаунтов и каналов в сети Интернет, удалении публикаций, обязанности принести извинения, блокировке аккаунтов, запрете заниматься любой публичной деятельностью отказать», — сказали в суде.

Узенюк — фамилия, которую Ивлеева взяла в браке с Алексеем Узенюком, более известным как рэпер Элджей.

В суде объяснили, что информация, которая транслируется на канале Ивлеевой, не затрагивает интересов истца. Помимо этого, суд выяснил, что ролики блогера маркируются отметкой 18+, то есть защищены от просмотра несовершеннолетними.

Зрители горячо приняли Боярского в театре после инфаркта

Михаил Боярский сыграл в спектакле «В этом милом старом доме» режиссера Олега Левакова, несмотря на перенесенный инфаркт и повторную госпитализацию, сообщил телеканал «78». Появившегося на сцене артиста искупали в овациях. Актер в ответ поклонился и сыграл на фортепиано.

Спектакль прошел в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге. Народный артист появился на сцене в элегантном образе своего персонажа Эраста Петровича. Судя по опубликованным кадрам, Боярский чувствует себя хорошо.

В конце ноября «78» сообщил, что Боярского доставили в Мариинскую больницу с инфарктом. Позднее PR-менеджер артиста Надежда Дуванова опровергла эти сведения, заявив, что Боярский «прекрасно себя чувствует». В то же время сын артиста депутат Госдумы Сергей Боярский подтвердил, что у отца был инфаркт, однако отметил, что тот быстро пришел в себя.

После сообщений о госпитализации театр имени Ленсовета в Петербурге отменил спектакли с участием Боярского, объяснив это состоянием здоровья артиста. В учреждении отметили, что на сцене его заменят коллеги.

Спустя несколько дней супруга артиста Лариса Луппиан заявила, что ее мужа готовы выписать из Мариинской больницы. При этом сын Боярского Сергей накануне отмечал, что состояние отца стабильное, он находится под наблюдением врачей.

Дагестанским блогерам пришлось извиняться за танцы на свадьбе

Двое блогеров из Дагестана станцевали шуточную лезгинку на свадьбе и привели гостей в восторг, но впоследствии им пришлось извиняться, сообщал Telegram-канал Baza. Номер выложили в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), где посторонние усмотрели в поведении дагестанцев намек на нетрадиционные ценности.

«Извиняюсь за поведение, не соответствующее нашему менталитету. Намерений кого-то обидеть или задеть максимально не было. Поэтому, к сожалению, танец, который проходил в закрытом кругу, в своем кругу, вышел на всеобщее обозрение», — сказал блогер Абакар.

Блогеры исполнили шуточный танец под разные песни. Номер понравился и жениху, и невесте, и гостям, но в соцсети выступавших начали обвинять в поведении, не соответствующем традициям Дагестана. При этом в основном негодовали представители старшего поколения, тогда как многие молодые дагестанцы не увидели в танце ничего предосудительного.

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