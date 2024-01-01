«Нас опускают с небес на землю»: Киркоров подвел итоги 2023 года Киркоров намекнул, что в 2023 году его спустили «с небес на землю»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров во время праздничного вечера в своем особняке произнес длинный тост. В видео, которое артист опубликовал в Instsgram (деятельность в РФ запрещена), он заявил, что 2023 год был замечательным, и добавил, что полезно, когда «опускают с небес на землю».

Этот год был замечательным! Он подарил столько встреч, знакомств, эмоций! Лично я, мои друзья запомним 2023-й только с позитивной стороны. Жизнь — разноплановая. Она была бы неинтересной, если бы все было пресно, позитивно. Когда мы привыкаем к чему-то очень хорошему, мы начинаем летать в облаках. Когда нас опускают с небес на землю, мы начинаем ценить самые элементарные вещи, которые мы не замечаем, — сказал Киркоров.

Артист добавил, что 2023 год раскрыл ему глаза на многое. По словам Киркорова, он понял, кто для него друг, а кто — враг. При этом, считает певец, злопыхателей у него «немерено».

Ранее Киркорова и ряд других звезд шоу-бизнеса, которые посетили вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, убрали из праздничных эфиров федеральных каналов. Главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что некоторым каналам пришлось «по секундам» вырезать из своих программ артистов.

Так, Лолита Милявская и Киркоров в «максимально усеченном виде» появились на НТВ, поскольку они вели финалы сразу двух шоу. Переснимать или вовсе не выпускать эти передачи оказалось бы слишком болезненным для участников, отметила Симоньян. Кроме того, напомнила она, ТНТ полностью переснял кусок фильма, в котором играл роль Киркоров.