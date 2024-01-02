«С небес на землю»: как Киркоров утешился после «отмены» из-за вечеринки «МК»: Киркоров расстроился, не увидев себя в «Песне года»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров в новогоднюю ночь разместил публикацию в соцсетях, где посетовал на большое количество своих недоброжелателей. Что он рассказал об успехах и провалах 2023 года, как утешился после «отмены» из-за вечеринки Ивлеевой, почему его вырезали из «Песни года»?

Каким тостом Киркоров проводил Новый год

Филипп Киркоров в новогоднюю ночь обратился к своим поклонникам с длинным тостом в соцсетях. Не называя конкретных событий, певец заявил, что его «опустили с неба на землю», но ему это «полезно». Он пообещал запомнить 2023 год «только с позитивной стороны».

«Жизнь — разноплановая. Она была бы неинтересной, если бы все было пресно, позитивно. Когда мы привыкаем к чему-то очень хорошему, мы начинаем летать в облаках. Когда нас опускают с небес на землю, мы начинаем ценить самые элементарные вещи, которые мы не замечаем», — объявил Киркоров.

Перед накрытым столом на фоне высокой новогодней елки Киркоров объявил, что в 2023 году «понял, кто ему друг, а кто враг». Злопыхателей у певца, по его словам, «немерено».

После «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой в клубе Mutabor 20 декабря видео новогодних шоу с участием Киркорова отправили на дополнительный монтаж, чтобы убрать из выпусков поп-короля. Так же было с новогодней комедией «Иван Васильевич меняет все» — Киркоров пропал из финальной версии картины, его заменил Никита Кологривый.

С кем Киркоров встретил Новый год

Филипп Киркоров встретил Новый год в своем особняке в поселке Мякинино на берегу Москвы-реки. По данным «МК», артист встречал новогоднюю ночь с продюсером Татьяной Тур, которая ранее рассказала, что певец сделал ей предложение руки и сердца.

Кроме того, были замечены хирург Тимур Хайдаров, светская львица Виктория Шелягова (блогер, жена российского предпринимателя Олега Шелягова, руководителя похоронных бюро «Военно-мемориальная компания» и «Ритуал-сервис), дизайнер Максим Ситник, а также отец певца Бедрос Киркоров.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Татьяна Тур и Филипп Киркоров

Почему Киркорова вырезали из «Песни года»

По информации «МК», готовая мастер-версия новогоднего шоу «Песня года» с участием Киркорова и других звезд попала на Первый канал 19 декабря, накануне «голой» вечеринки Ивлеевой. Издание пишет, что в окружении певца до последнего надеялись, что Киркорова оставят хотя бы в совместных номерах — с Михаилом Шуфутинским и Люсей Чеботиной.

«Мастер „Песни года“ отправили на канал 19 декабря. Конечно, с номерами Филиппа и его выходом на совместной песне. Поп-короля в изначальном варианте часто показывали, так как он стоял по центру. Но из-за бойкота в срочном порядке пришлось его вырезать», — рассказали источники издания.

31 декабря информацию об «отмене» Филиппа Киркорова подтвердила главред RT Маргарита Симоньян. По ее словам, эфиры пришлось порезать «по секундам», чтобы исключить из кадра Киркорова и Лолиту. Финалы, где они в жюри, пришлось оставить.

Где на ТВ показывали Киркорова на Новый год

По информации источников «МК», исключение из «Песни года» стало для Киркорова «наиболее страшным ударом». Певец считает участие в этом шоу «настоящей наградой для артиста». Немного утешило Филиппа то, что кадры с ним остались в жюри новогоднего шоу «Маска».

По сообщениям СМИ, «Маска» также была отредактирована, чтобы отдать центральную роль в шоу Сергею Лазареву, которому повезло не стать участником «голой» вечеринки. Также в кадре сохранили другого участника жюри Диму Билана (одного из участников тусовки у Ивлеевой).

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