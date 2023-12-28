«Голый» король: какие скандалы сошли с рук Филиппу Киркорову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

«Голая» вечеринка у Анастасии Ивлеевой стала очередным скандальным случаем в карьере короля российской поп-музыки Филиппа Киркорова. Какие скандалы сходили ему с рук раньше, когда против него возбудили уголовное дело, как Киркоров топтал крест на сцене и чем это для него закончилось?

Как Киркоров подрался с Шевчуком

Ситуация произошла в декабре 2002 года. Между музыкантами завязалась словесная перепалка в петербургской гостинице «Европейская», сообщала KP.ru. В результате охрана поп-звезды набросилась на рокера, сбила с ног и принялась избивать. Журналисты предположили, что Киркоров мог выбить зуб Шевчуку.

Позже рок-музыкант опроверг эту информацию, отметив, что у него все зубы на месте.

Как Киркоров оказался фигурантом уголовного дела из-за розовой кофточки

В 2004 году певец оскорбил журналистку Ирину Ароян, заявив ей, что она «[пришла на пресс-конференцию] из подворотни», писал «Коммерсант».

«Меня раздражают ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон. Всё, взяла и ушла отсюда», — объявил ей Киркоров.

В результате Ароян подала в суд и певец был признан виновным по статье 130 УК РФ.

Почему Киркоров напал на журналистов

В сентябре 2009 года звезда поп-музыки напал на журналистов НТВ Веронику Козлову и Александра Беляева после концерта в «Рок Холле». Как пишет «Газета.Ru», нападение произошло при отключенной камере, когда журналисты задали вопрос о конфликте Киркорова с директором Татарского оперного театра Юрием Ларионовым, которого певец неосторожно назвал «маленьким черным татарином».

Директор татарской оперы подал в суд на Киркорова за клевету и оскорбление (ст. 129, 130 УК РФ), а поп-идол в ответ обвинил Ларионова в «разжигании межнациональной розни». Вопрос на эту тему привел к вспышке ярости, Филипп Киркоров разбил видеокамеру, пообещал задушить журналистку и спешно ушел.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Что натворил Киркоров в Кремлевском дворце

В 2010 году во время репетиции церемонии «Золотой граммофон» в Кремлевском дворце Филипп Киркоров подрался с техническим режиссером Мариной Яблоковой, писал «МК». Причиной стал слишком яркий свет, который бил исполнителю в глаза. Между ними завязался словесный конфликт.

Адвокат потерпевшей сообщила, что певец подбежал к женщине, ударил ее по лицу, а после бил ногами лежащую на полу. Она потеряла сознание.

Киркоров тогда объяснил свое поведение «серьезной болезнью, от которой он страдает дважды в год и которая сопровождается беспамятством». Вскоре музыкант пришел к мировому соглашению с режиссером.

Зачем Киркоров «трогал писю козла»

В 2018 году Филипп Киркоров и Николай Басков выпустили клип «Ибица», который вызвал шквал критики в СМИ и соцсетях. Причиной стали такие сцены, как обмазывание героев клипа фекалиями и доение козла.

Впоследствии Киркоров с Басковым записали в качестве извинения перед поклонниками пародию на клип рэперов Канье Веста и Lil Pump. Припевом в пародии стала фраза «я не трогал писю козла!».

Почему Киркорова обвинили в сатанизме

Жесткую реакцию вызвало выступление Филиппа Киркорова на фестивале в Кремлевском дворце в апреле 2022 года. Во время номера, который певец назвал «Мария Магдалена», на сцене был установлен опрокинутый христианский крест с распятой на нем моделью в полупрозрачном пеньюаре. Киркоров в золотой мантии и белых кроссовках вставал ногами на крест во время песни.

Впоследствии он вынужден был публично извиняться за танцы на кресте. Киркоров настаивал, что у него и в мыслях не было оскорбить верующих, а происходившее на сцене он назвал «фэнтезийной историей».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Кого Киркоров бил букетом

В ноябре 2022 года российский исполнитель вновь оказался в скандале: во время концерта в Казахстане он спустился в партер и несколько раз ударил стоящего там человека букетом цветов. Потом бросил в сторону букет.

Как заявила пресс-секретарь певца Екатерина Успенская, «„отхлестал“ — это громко сказано».

«„Отхлестал“ — громко сказано. Филипп вступился за поклонников, с которыми резко разговаривали люди из службы безопасности, наш человек из охраны, и не пускали к сцене», — заявила она.

Какого охранника толкнул Киркоров

В декабре 2023 года певец попал в новое разбирательство, когда толкнул охранника в «Крокус Сити Холл», после чего тот упал со сцены и получил растяжение связок голеностопа, писала «Газета.Ru». 25 декабря мужчина написал заявление в полицию на Киркорова и намерен идти в разбирательстве до конца.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на адвоката певца Александра Добровинского писал, что ситуацию с охранником, которого толкнул артист, уладили осенью, а сейчас об этом вспомнили в контексте «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой.

Также «Царьград» со ссылкой на шоумена Рустама Солнцева писал, что Киркоров якобы признавал, что из-за него погиб пожилой охранник в Лас-Вегасе: певец толкнул его и он погиб.

Ситуацию описывал и сам Киркоров в передаче «Секрет на миллион».

«Человек, которого поставили на передней линии, был достаточно в серьезном возрасте: оказалось, ему было 60 или 70 лет. Я иду к зрителям. <...> Спускаясь к зрителям, я шел в темноту. <...> Я спускаюсь с лестницы и нос к носу сталкиваюсь с препятствием в виде человека, я инстинктивно, так скажем, отбрасываю его, чисто интуитивно „дайте дорогу...“, и иду дальше. Оказалось, что человек упал на спину, но я уже не видел, что с ним. Я даже не понял, что он упал. После концерта мне сообщили, так, со смешком: мол, ты сшиб охранника. Я даже не понял, что это был человек... Я спросил, все ли с ним в порядке. Организаторы заверили меня, что все хорошо. Он попал в больницу от ушиба головы и руки...», — говорил Киркоров.

Чем закончилась для Киркорова «голая» вечеринка

Раздраженная реакция российского общества на скандальную вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой стала для певца серьезным испытанием. Киркоров лишился целого ряда предновогодних концертов и, несмотря на принесенные им извинения, столкнулся с агрессивной критикой.

Позже по неизвестным причинам у певца оказался недоступен его сайт. По сообщениям СМИ и соцсетей, российские телеканалы приняли решение исключить Филиппа Киркорова из сетки вещания в Новый год. Так, было решено переснять финал комедии «Иван Васильевич меняет все», где Киркоров сыграл Петра I, сообщала директор ТНТ Тина Канделаки.

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