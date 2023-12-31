Симоньян раскрыла подробности исключения Киркорова из новогодних эфиров Симоньян подтвердила, что участников «голой» вечеринки убрали из новогодних шоу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Участников «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой уже убрали из шоу на федеральных каналах, сообщила в Telegram-канале журналистка и главред RT Маргарита Симоньян. Она уточнила, что некоторым каналам пришлось «по секундам» вырезать из своих программ артистов Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую.

Для тех, кто интересовался, вырежут ли участников злосчастной вечеринки на федеральных каналах. Уже вырезали. Каналы записывали новогодние шоу, как всегда, еще месяц назад. Когда ничто, как говорится, не предвещало. В итоге Первому и «России 1» пришлось перекроить свои огоньки, по секундам вырезав оттуда Лолиту и Киркорова, — отметила журналистка.

Симоньян добавила, что артисты в «максимально усеченном виде» появятся на НТВ, поскольку они ведут финалы сразу двух шоу. Переснимать или вовсе не выпускать эти передачи оказалось бы слишком болезненным для участников, отметила главред. Кроме того, по ее словам, ТНТ решил полностью переснять кусок фильма, в котором играл роль Киркоров.

Также журналистка обратилась с новогодним пожеланием к участникам вечеринки. Симоньян посоветовала им искупить вину, но не кровью, а деньгами, вложив средства в благотворительность.

До этого телеведущая и журналистка Ксения Собчак говорила, что все участники вечеринки Анастасии Ивлеевой будут вырезаны из праздничных эфиров на федеральных телеканалах. Лолита Милявская подтвердила информацию, что ее убрали из телевизионного эфира

Также стало известно, что организаторы «Зимнего SHOW», где должны были выступать Киркоров, Лолита и Дима Билан, отменили трансляцию мероприятия на МУЗ-ТВ и во «ВКонтакте». Кроме того, из зала убрали барную стойку, чтобы не нервировать гостей.