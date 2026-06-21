Шаровая молния: что это за загадочное явление, чем опасна, как защититься

Шаровая молния: что это за загадочное явление, чем опасна, как защититься

Шаровые молнии в разгар лета часто пугают людей по всему миру, и россияне — не исключение. Жители различных регионов РФ ежегодно сталкиваются с этим атмосферным явлением. Почему оно происходит, насколько опасно для жизни, как избежать — в материале NEWS.ru.

Что такое шаровая молния

Шаровая молния — до конца не изученное атмосферное явление, рассказал в беседе с NEWS.ru ученый-физик Андрей Бутов.

«Как правило, такая молния представляет собой светящийся, плавающий в воздухе шар, который обычно появляется во время грозы или сразу после удара молнии. Однако она до сих пор вызывает много вопросов у исследователей, поскольку до сих пор не существует единой теории ее происхождения», — пояснил собеседник.

По его словам, это шар размером от 4–10 сантиметров до нескольких метров, который может светиться различными цветами — белым, желтым, оранжевым и голубым.

«Важно знать, что шаровая молния зачастую движется непредсказуемо. Например, она парит над землей либо следует вдоль линий электропередачи. Шаровая молния может существовать несколько секунд или минут, после чего бесследно исчезает или взрывается», — отметил ученый.

По его словам, были выдвинуты десятки различных теорий о происхождении этого атмосферного явления.

«Одни ученые считают шаровую молнию сгустком низкотемпературной плазмы, другие полагают, что это облако окисляющихся раскаленных наночастиц кремния, образовавшихся после удара в почву обычной молнии», — сказал Бутов.

Это атмосферное явление давно известно, но при этом остается весьма загадочным, подчеркнула в беседе с NEWS.ru доцент кафедры нефтегазовой геофизики Северо-Кавказского федерального университета, автор Telegram-канала «Занимательная геофизика» Ольга Зеливянская.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Несмотря на то что в последние 20 лет в руках каждого из нас постоянно есть телефон, фото- и видеосъемки шаровых молний практически нет. Примерно десять лет назад было опубликовано научное исследование в высокорейтинговом журнале, где разместили результаты фиксации этого явления высокоскоростной камерой. Считается, что шаровые молнии чаще всего возникают летом во время гроз. Однако есть информация о техногенных шаровых молниях, которые возникают в ясную, не дождливую погоду», — отметила Зеливянская.

Невозможно отрицать существование такого явления, как шаровая молния, заявил ранее доктор физико-математических наук Роман Шамин. Он отметил, что их природа пока мало изучена.

«Есть несколько различных гипотез, в том числе электрические, плазменные, даже химические, но какой-то одной теорией невозможно представить это явление», — сказал Шамин.

Физик подчеркнул, что ученые долго не признавали существование шаровых молний. По его словам, рекомендуется наблюдать за этим атмосферным явлением с большого расстояния и избегать контакта.

Как часто россияне сталкиваются с шаровой молнией

В начале июня были зафиксированы случаи появления шаровых молний в городе Пионерском Калининградской области, а также в СНТ в пригороде Омска.

В первом случае очевидцам удалось заснять шаровую молнию, которая двигалась вверх по необычной траектории, а затем исчезла в небе. В Омске она попала в корпус изолятора, что привело к небольшому возгоранию и временному отключению электричества в части района.

Специалисты Гидрометцентра отметили, что наблюдения за этим атмосферном явлением не ведутся, климатические исследования также не проводятся.

В Шенкурске Архангельской области шаровая молния ударила в двухквартирный деревянный дом, повредив обшивку и внутреннюю часть стены. Еще один инцидент произошел в селе Сторожевск в Коми, где загорелся частный дом.

Младший научный сотрудник лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Никита Паращук ранее сообщил NEWS.ru, что подобные явления практически никогда не наносили вреда здоровью людей.

«Некоторые исследователи полагают, что шаровые молнии обладают электрическим зарядом и способны вызывать повреждения, в то время как другие рассматривают их как аномалии. Хотя были зафиксированы случаи поражения электрическим током, имеются также многочисленные свидетельства о том, что эти явления не причиняют вреда», — заявил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что делать при встрече с шаровой молнией

Главная проблема заключается в том, что шаровые молнии совершенно непредсказуемы. Их траекторию движения практически невозможно предугадать, сказала Зеливянская.

«Прежде всего не следует делать резких движений и поворачиваться к молнии спиной. Нужно осторожно уйти с пути ее следования, чтобы не создавать поток воздуха, который может ее притянуть. Не надо в нее что-либо бросать. Необходимо присесть и не вставать на металлические предметы», — сказала Зеливянская.

Академик РАЕН, ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ Владимир Бычков ранее пояснил, что шаровые молнии заряжены и состоят из плазмы. По его словам, они притягиваются к телефонам, компьютерам, бытовым электроприборам, лампочкам и к людям.

Эксперт посоветовал выключать электроприборы на время грозы и держаться от них подальше. Он добавил, что мощность шаровых молний сравнима с энергией нескольких взрывчаток.

По словам Бычкова, нужно закрыть все окна и двери, чтобы защититься от шаровой молнии.

«Если у вас печка, то закройте дымоход заглушкой. В противном случае шаровая молния может залететь в комнату через дымоход, вылезти через дверцу в печке и оказаться в комнате», — сказал эксперт.

Академик подчеркнул, что все щели в доме необходимо заложить тряпками. По его словам, сквозняк помогает шаровой молнии проникнуть в жилище.

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