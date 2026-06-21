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21 июня 2026 в 03:12

«Театральный демарш»: Польша может испортить жизнь мечтающей о ЕС Украине

Мирошник: Польша может не пускать Украину в ЕС из-за истории с героизацией УПА

Польша, Варшава Польша, Варшава Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Реакция Киева на критику Варшавы за героизацию нацизма дает Польше легальный повод препятствовать вступлению Украины в Евросоюз, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с ТАСС. Причиной стал демарш украинских политиков, отказавшихся от польских госнаград после лишения президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

Раньше только (экс-президент Украины Виктор) Ющенко проявлял немереную любовь в Степану Бандере и пытался ему выписать звание героя Украины, теперь ряды бандеровцев и поклонников немецких коллаборационистов пополнились. Этот театральный демарш очень скоро встанет колом во время переговоров о вступлении Украины в ЕС, — сказал дипломат.

Он добавил, что, вероятно, этот случай произошел к лучшему. Европа и так не собиралась принимать Украину в свои ряды, но теперь у поляков есть официальный мотив объяснить, почему они не хотят видеть бандеровцев в ЕС.

До этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена из-за присвоения подразделению ВСУ имени «героев УПА» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). В ответ Зеленский, а также ряд украинских политиков заявили об отказе от польских наград.

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Украина
Польша
Родион Мирошник
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