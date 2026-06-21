В Венгрии выдвинули особое условие для принятия Украины в ЕС Мадьяр пообещал инициировать в Венгрии референдум о членстве Украины в ЕС

В случае успешного завершения переговоров между Киевом и Брюсселем о вступлении в Евросоюз в Венгрии будет проведен юридически обязывающий референдум по этому вопросу, заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр. При этом он подчеркнул, что это произойдет не скоро.

Если Украина сможет завершить переговоры в какой-то момент, то по этому вопросу будет проведен окончательный юридически обязывающий референдум, но это будет не послезавтра, — сказал Мадьяр.

Он также отметил, что Будапешт недоволен попытками Брюсселя ускорить процесс вступления Украины в ущерб странам, которые ждут членства годами. Венгрия инициировала, чтобы процедура проходила на основе заслуг и результатов для всех.

Венгрия уже исключила пункт об ускоренном приеме Украины в состав организации. Президент Украины Владимир Зеленский требовал принять страну в ЕС в 2027 году, но европейские лидеры указывали на несоответствие украинского законодательства стандартам блока.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник обратил внимание, что реакция Киева на критику Варшавы за героизацию нацизма дает Польше легальный повод препятствовать вступлению Украины в Евросоюз. Причиной стал демарш украинских политиков, отказавшихся от польских госнаград после лишения Зеленского ордена Белого Орла.