Стало известно, кто определит формат выпускных вечеров в 2026 году

Стало известно, кто определит формат выпускных вечеров в 2026 году Кравцов: формат выпускных при соблюдении безопасности определят родители и школа

Формат проведения школьных выпускных вечеров в России определяется региональными органами власти, образовательными организациями и родительским сообществом, сообщил РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. При этом необходимо соблюдать все требования комплексной безопасности,

Кравцов подчеркнул, что Министерство просвещения РФ поддерживает практику проведения выпускных, поскольку школьные традиции играют важную роль в сплочении коллектива обучающихся. По словам министра, в адрес всех субъектов Российской Федерации были направлены рекомендации с указанием запланированной даты проведения выпускных.

В адрес всех субъектов РФ были направлены рекомендации, согласно которым проведение выпускных вечеров в школах в 2025/26 учебном году запланировано на 27 июня, — заключил министр.

Ранее сообщалось, что мессенджер МАКС разыграет среди выпускников российских школ смартфоны, подписки на развлекательные сервисы и курсы английского языка. Как заявил представитель платформы, акция проходит до 25 июня, а участниками смогут стать ученики девятых и одиннадцатых классов.