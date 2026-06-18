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18 июня 2026 в 13:00

МАКС запустил масштабный розыгрыш для выпускников российских школ

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
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Мессенджер МАКС разыграет среди выпускников российских школ смартфоны, подписки на развлекательные сервисы и курсы английского языка, заявил NEWS.ru представитель платформы. По его словам, акция проходит до 25 июня, а участниками смогут стать ученики девятых и одиннадцатых классов.

Выпускники девятых и одиннадцатых классов смогут побороться за полезные подписки, смартфоны, баллы на покупки на маркетплейсе, курсы иностранного языка и поздравления от популярных блогеров. Акция от мессенджера проходит с 18 по 25 июня в чат-боте «Выпускной в МАКС». Школьники смогут претендовать на два типа призов: моментальный от партнеров МАКС и основной — смартфон, — пояснил представитель платформы.

Он добавил, что каждый, кто присоединится к розыгрышу, автоматически становится претендентом на главный приз — мобильный телефон. По его словам, победителей в этой категории определят случайным образом 1 июля с помощью генератора случайных чисел. Также представитель МАКС добавил, что всех участников ждут поздравления от блогеров Карины Кросс (настоящее имя — Карина Лазарьянц), Юлии Гаврилиной и Алексея Янгера.

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект о введении тревожной кнопки на портале «Госуслуги». Инициатива также обязывает операторов связи блокировать номера мошенников и возмещать гражданам ущерб в случае халатности.

Общество
МАКС
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