Тревожная кнопка против мошенников появится на «Госуслугах» Совфед одобрил введение тревожной кнопки против мошенников на «Госуслугах»

Совет Федерации одобрил законопроект о введении тревожной кнопки на портале «Госуслуги», следует из трансляции заседания, которая велась в мессенджере МАКС. Инициатива также обязывает операторов связи блокировать номера мошенников и возмещать гражданам ущерб в случае халатности.

Согласно документу, пользователи смогут быстро сигнализировать о подозрительных звонках через государственную информационную систему «Антифрод». Это уведомление будет направлено банкам и операторам связи для пресечения противоправных действий. Детальный регламент для финансовых учреждений и провайдеров определит правительство РФ.

Кабин внес соответствующий законопроект в Госдуму в декабре 2025 года, парламентарии рассмотрели его в первом чтении в феврале 2026 года. Документ входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что в случае обнаружения кредита на свое имя, взятого мошенниками, первым делом следует обратиться в МВД, чтобы получить талон-уведомление для банка. Также, по его словам, есть превентивный шаг — установка самозапрета на кредиты. При этом юрист посоветовал гражданам не оставлять копию своего паспорта в разных заведениях.