Премьер Словакии раскрыл, с каким политиком он всегда готов на диалог

Премьер Словакии раскрыл, с каким политиком он всегда готов на диалог Фицо заявил, что никогда не упустит возможности вести диалог с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не упустит ни одной возможности для диалога с президентом России Владимиром Путиным. Он в видеообращении к согражданам подчеркнул, что является сторонником переговоров, несмотря на разногласия по многим вопросам.

Я не упущу ни одной возможности вести диалог и с российским президентом Владимиром Путиным, — сказал Фицо.

Он добавил, что ведет диалог и с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя их взгляды по многим темам диаметрально противоположны. Словацкий премьер отметил, что его страна остается мирной, борется за соблюдение международного права и суверенна в своих взглядах.

Мы должны быть заинтересованы поддерживать дружеские и взаимовыгодные отношения с каждым, кто так же относится к Словакии, — уточнил он, осудив двойные стандарты Евросоюза.

До этого Фицо обратил внимание, что правительство Словакии не поддержит предоставление Украине особого статуса в Европейском союзе. По его мнению, Киев должен выполнять стандартные условия для вступления в объединение. В ходе встречи с членами парламентского комитета по европейским делам он резюмировал, что Украине предстоит пройти «долгий и сложный путь» к членству в ЕС.