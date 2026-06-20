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20 июня 2026 в 09:37

Европейская страна ведет переговоры о поставках газа из России в 2027 году

Словакия ведет переговоры с «Газпромом» о возможных поставках газа в 2027 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Словацкая государственная энергетическая компания SPP ведет переговоры с «Газпром экспорт» о возможных поставках российского газа в первые три квартала 2027 года, сообщили РИА Новости в компании. В SPP уточнили, что обсуждение касается будущих объемов и условий сотрудничества.

В настоящее время мы ведем переговоры о возможных поставках природного газа от компании «Газпром экспорт» в первых трех кварталах 2027 года, — сообщили в SPP.

По планам Евросоюза, с 1 января 2027 года должен быть введен полный запрет на импорт российского СПГ, а к осени того же года — прекращены поставки трубопроводного газа из России. В этой связи Словакия ранее подала иск в суд ЕС, оспаривая ограничения на закупки российского газа.

Словакия ранее получала газ транзитом через Украину, однако с 2025 года поставки по этому маршруту были остановлены. Позднее страна частично возобновила импорт российского газа через «Турецкий поток».

Ранее депутат Европейского парламента от Словакии Эрик Калиняк призвал Европейский союз в деталях отчитаться о пользе санкций против России. Политик посоветовал руководству ЕС поразмыслить об эффективности принятых в рамках 20-го пакета ограничений, касающихся нефтяной промышленности РФ.

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Газпром
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