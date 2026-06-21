Развод с Зайцевой, конфликт с Соседовым, Кеосаян: где сейчас Алексей Гоман

Победитель музыкального реалити-шоу «Народный артист» Алексей Гоман продолжает творческую деятельность. Как сложились его карьера и личная жизнь, чем он занимается сейчас?

Чем известен Гоман

Алексей Гоман родился 12 сентября 1983 года в Мурманске. С юных лет он увлекался музыкой. В подростковом возрасте начал выступать в местном дворце культуры, где создал музыкальное трио. Их ансамбль часто побеждал в конкурсах.

После девятого класса Гоман поступил в училище на слесаря-электрика по ремонту электрооборудования городского транспорта. Затем он продолжил обучение в Мурманском государственном педагогическом университете, выбрав направление «социально-культурная деятельность».

Будучи студентом, Гоман получил приглашение участвовать в постановке «Нотр-Дам де Пари». Вскоре куратор его группы предложил ему переехать из Мурманска и поступить на факультет культурологии Санкт-Петербургского университета культуры и искусств. Там он окончил режиссерский факультет.

Слава пришла к нему в 2003 году, когда он стал участником проекта «Народный артист». В финале конкурса Гоман оказался вместе с Александром Панайотовым и Алексеем Чумаковым. Благодаря выбору зрителей победила песня Гомана «Русский парень».

В 2006 году Гоман участвовал в песенном фестивале «Славянский базар» и получил бронзовую медаль. Тогда же он танцевал с чемпионкой мира по латиноамериканским танцам Людмилой Чегринец и занял третье место в телешоу «Танцы со звездами».

Гоман, помимо музыкальной карьеры, завершил обучение в театральной школе Германа Сидакова.

Артист выступал перед российскими военными в Сирии, за что от Минобороны РФ получил медаль «Участнику военной операции в Сирии». В 2018 году Гоман также стал участником концерта, который проходил в Центральном академическом театре Российской Армии.

Как Гомана поддержал Кеосаян

В шоу «Народный артист» выступали начинающие исполнители. Их оценивали режиссер Тигран Кеосаян, певица Лариса Долина и ведущие Антон Комолов и Фекла Толстая. Алексей признался, что не ожидал попасть в финал. Он стал первым участником и сразу сказал, что готовил иностранную песню. Судьи сразу отвергли его выбор. Тогда Алексей, сбиваясь, исполнил знаменитую «Песенку студента».

Алексей был среди сотни конкурсантов и на победу не рассчитывал. Его творческую карьеру серьезно изменил известный режиссер, который ушел из жизни в 2025 году. Певец с уважением говорит о Тигране Кеосаяне.

«Это очень неоднозначный человек, который много для меня сделал, поддерживал на шоу», — отметил Алексей. В интервью артист добавил, что ситуация с жюри была напряженной. Но Кеосаян сразу позитивно принял молодого исполнителя и его творческий подход. Гоман делится, что Тигран произвел на него самое положительное впечатление. Однако молодой певец даже не догадывался, насколько серьезным стал вклад Кеосаяна в его победу.

«Тигран вступился, чтобы я попал в 30-ку „Народного артиста“», — честно признался Алексей. Первый победитель популярного музыкального проекта не сразу узнал об этом. Именно поэтому Гоман выражает глубокую признательность режиссеру за его неоценимую поддержку.

Что известно о личной жизни Гомана

Алексей Гоман состоял в браке с певицей Марией Зайцевой. Их знакомство произошло во время участия в телевизионном проекте «Народный артист». У пары родилась дочь Александрина, однако через год после ее появления на свет они расстались.

Недавно артист признался, что развод всегда был его главным страхом. Но теперь он с грустью отмечает: прежние чувства к бывшей возлюбленной давно угасли.

«Такой момент, когда семья разрушается, когда ты занимаешься самообманом и уже не чувствуешь ничего к женщине, а она ничего к тебе, но вы вроде как семья, у вас ребенок появился… Я помню, сидел и очень переживал. Потому что понимал: это все неладно, это не жизнь — делать вид для ребенка, что типа все классно. <...>„, — откровенничал артист.

Хотя Алексей и его бывшая жена расстались по обоюдному согласию, он все же не мог постоянно быть рядом с дочерью и видеть, как она взрослеет. Звезда открыто сказал, что его угнетает невозможность жить с ребенком вместе.

Сейчас Гоман живет один.

Из-за чего Гоман поссорился с Соседовым

В программе „Суперстар“ между Алексеем Гоманом и музыкальным критиком Сергеем Соседовым вспыхнул спор. Гоман хотел напомнить о себе с помощью участия в проекте, однако Соседов сначала раскритиковал его выступление, а затем настолько занизил оценки, что исполнитель был вынужден покинуть передачу по итогам голосования.

В эфире новогоднего выпуска Гоман выступил вместе с певицей Ольгой Зарубиной. Соседов вновь раскритиковал его, заявив об отсутствии таланта.

„Сергей, на вас нельзя обижаться. У меня к вам всегда было особенное отношение, и я всегда себя ругал за это. Но в этом шоу я избавился от всякой толерантности и терпения по отношению к вам. Сергей, вы для меня — не авторитет. Мне не интересно, что вы говорите“, — ответил Гоман.

Чем сейчас занимается Гоман

В настоящее время Коган продолжает творческую деятельность. Он гастролирует с „Маленьким оркестром“ — сейчас это его основной проект. Уже около двух лет артист выступает с этим коллективом. В составе — Валерия Коган (из „ВИА Татьяна“), Саша Даль (группа „Фрукты“), Александр Махнев и другие музыканты, периодически присоединяется струнный квартет.

Программа коллектива называется „Оттепель и ее отголоски“: в репертуаре — музыка эпохи оттепели, песни на стихи Сергея Есенина (например, альбом „Есенин 130“), а также творчество Таривердиева и Артемьева. В июне 2026 года „Маленький оркестр“ выступил на Московском джазовом фестивале (в саду „Эрмитаж“).

Кроме того, Алексей продолжает и сольную карьеру, а также появляется в телепроектах.

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