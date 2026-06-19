Потеря проектов, алкоголь, суды за сына: как живет актер Павел Прилучный

Актер Павел Прилучный прославился благодаря многочисленным ролям в российских фильмах и сериалах. Чем он сейчас занимается, как складывается его личная жизнь?

Чем известен Прилучный

Павел Прилучный родился 5 ноября 1987 года в казахстанском городе Шымкенте. В юношеские годы переехал в Россию. Окончил Новосибирский государственный театральный институт и ГИТИС.

Актер дебютировал на экране в середине нулевых в сериалах «Клуб» и «Школа № 1». Широкую популярность ему принесли роли в лентах «На игре», «Закрытая школа» и «Мажор». Также он снимался в фильмах «Союз спасения», «Девятаев», «В клетке», «Килиманджара», «Жизнь по вызову», «Слон», «Комбинация», «Постучись в мою Тверь» и другие. На настоящий момент в его фильмографии более 100 работ.

Почему Прилучный развелся с Муцениеце

Павел Прилучный с 2011 по 2020 год состоял в браке с коллегой Агатой Муцениеце. В браке родились сын Тимофей и дочь Мия. Расставание пары сопровождалось скандалом — актриса утверждала, что супруг «поднимал на нее руку». Актер опроверг эту информацию.

«Если бы я ее избил, это было бы видно. Она бы пошла в полицию и написала заявление, но нет. Наверняка она бы так сделала. Но если всего этого не было, какое право ты имеешь говорить, что я тебя избивал? Я никогда не поднимал на женщину руку. Я мог наорать, да. Я достаточно импульсивный человек», — заявил он в интервью Лауре Джугелии.

Прилучный назвал одной из причин конфликтов и последующего развода с Муцениеце ее желание строить карьеру.

«Когда она забеременела Тимофеем, начались конфликты уже. Она теряла какую-то работу из-за беременности. На второй, на третий месяц она сразу выбежала работать. Я, конечно, был сильно против. У нее был приоритет — работа», — рассказал актер.

С 2024 года бывшие супруги судились из-за алиментов и определения места жительства сына, который, как утверждает Прилучный, хотел жить с ним. По решению суда мальчика оставили с матерью.

Агата Муцениеце Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Как Прилучный потерял кинопроекты

По словам Павла Прилучного, обвинения Агаты Муцениеце нанесли ему психологическую травму. Артист признался, что в тот период употреблял много алкоголя, его кинопроекты были сорваны, а некоторые режиссеры до сих пор не готовы работать с ним.

«В тот период в моей жизни было много алкоголя и запрещенных препаратов. Из-за этого сорвалась куча проектов… Я до сих пор снимаюсь в основном у одних и тех же режиссеров. За мной тянется репутация „проблемного“ артиста: мол, он такой-сякой, кому он нужен», — сообщил он.

Как Прилучный относится к спецоперации

Павел Прилучный активно поддерживает участников спецоперации. Артист рассказывал, что с одним из бойцов его связывает крепкая дружба. В мае он передал тольяттинским военнослужащим генераторы для нужд СВО.

«Не могу оставаться в стороне, когда речь идет о наших ребятах, находящихся сейчас в зоне СВО», — отмечал актер.

Чем сейчас занимается Прилучный

Павел Прилучный в 38 лет продолжает творческую деятельность: играет в спектакле «Взрослые игры» и снимается в кино. В июне с артистом состоялась премьера фильма «Холоп-3».

Также он снимается в лентах «Жизнь по вызову — 4», «Лукоморье», «Мажор-5», «Умка», «Чужой огород» и других.

Павел Прилучный состоит во втором браке с коллегой Зепюр Брутян. В 2023 году у пары родился сын Микаэль. По словам артиста, супруга всегда находится рядом с ним.

«Мне сейчас не надо ничего менять в своей манере поведения. Мы друг друга очень хорошо понимаем, у нас одинаковая ментальность, жизненные ценности», — отмечал он.

Читайте также:

Переезд во Францию, развод, мнение об СВО: как живет Ирина Медведева

Погода в Москве в субботу, 20 июня: комфортное тепло до +21 и дожди

Запрос на судмедэкспертизу, химиотерапия, продажа вещей: как живет Лерчек