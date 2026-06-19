Переезд во Францию, развод, мнение об СВО: как живет Ирина Медведева

Актриса Ирина Медведева продолжает творческую деятельность. Что известно о ее новых проектах и личной жизни?

Чем известна Медведева

Ирина Медведева родилась 14 августа 1982 года в Бобруйске. Окончила театральное училище в Минске.

Популярность ей принесло скетч-шоу «6 кадров». В проекте она работала с Эдуардом Радзюкевичем, Галиной Даниловой, Андреем Кайковым, Федором Добронравовым и Сергеем Дороговым.

Также Медведева снималась в лентах «Ускоренная помощь», «Возвращение тридцатого», «Тариф Новогодний», «Кощей. Начало», «Человек из ниоткуда», «Елки-12» и других. Всего в ее фильмографии более 30 работ.

Карьеру в кино и на телевидении Медведева совмещает с записью песен.

Что известно о личной жизни Медведевой и ее отъезде из РФ

Первым мужем Ирины Медведевой был исполнитель Руслан Алехно.

В 2018 году она вышла замуж за французского бизнесмена Гийома Буше и переехала жить к нему на родину. Супруги воспитывают сына Савелия и дочь Есению.

Несмотря на жизнь во Франции, Медведева заявляла, что считает своим домом Россию.

«Мой муж — француз. Я уехала до начала спецоперации. Я уже столько лет во Франции, у меня там родились двое детей, а я до сих пор не считаю, что живу там. Я всегда говорю, что живу в двух странах: во Франции и в России. И мой дом — именно в Москве. Здесь моя квартира, мое все», — пояснила она в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Ирина Медведева Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Медведева также признавалась, что ее муж не любит, когда она надолго уезжает и оставляет его вместе с детьми. По словам артисти, супруг ревнует и настороженно относится к ее профессии.

«Он еще и „Елки“ не видел, но хочет посмотреть. Думает, что я тут делаю, может, в порнофильме снимаюсь… Уезжает мама, семью бросает. Что она там делает? „Естественно, какой мужчина захочет, чтобы его жена ездила на гастроли, на съемки, оставляя его дома одного? Мои друзья тоже, когда приезжаю на спектакль, говорят: „А как муж? Ты уезжаешь, у тебя семь городов, пять городов. Как он к этому относится?“ Я говорю: „Естественно, он не рад“», — добавила она.

Чем сейчас занимается Медведева

Ирина Медведева продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «Умная Собачка Соня», «Бармалей», «Волшебный горшочек» и «Не все коту Масленица».

В 2026 году также вышла комедия «Тюльпаны» с ее участием.

Тему спецоперации Медведева не комментировала.

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