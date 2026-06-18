«Миротворец», новая профессия, сын: как живет актриса Александра Бортич

Актриса Александра Бортич осваивает новую профессию. Планирует ли она уходить из кино, как сейчас складывается ее личная жизнь?

Чем известна Бортич

Александра Бортич родилась 24 сентября 1994 года в белорусском городе Светлогорске. В 10-летнем возрасте вместе с мамой переехала в Москву, где занималась в театральной студии. После окончания школы она не смогла поступить в театральный вуз, а спустя год не пошла сдавать экзамены из-за занятости на съемках.

В кино Бортич дебютировала в 2014 году в картине «Как меня зовут». Затем снималась в лентах «Духless 2», «Викинг», «Полицейский с Рублевки», «Квартет», «Холоп», «Фишер», «Любовницы», «Орел и решка. Кино», «Первый номер» и других.

На настоящий момент в ее фильмографии более 60 работ.

Что известно о личной жизни Бортич

Первый раз Александра Бортич вышла замуж в 2016 году за рэп-исполнителя Вячеслава Воронцова (Мезза). Пара развелась в 2018 году.

Вторым мужем Бортич стал бизнесмен Евгений Савельев. В июле 2020 года у пары родился сын Александр. В 2023 году супруги объявили о расставании.

Актриса Александра Бортич с бизнесменом Евгением Савельевым Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В июле 2025 года Бортич рассекретила роман с актером Давидом Сократяном. Актриса рассказывала, что после неудачного брака боялась думать о рождении второго ребенка и брать на себя такую ответственность, но в новых отношениях изменила свое мнение.

«В данный момент своей жизни могу сказать: „Да, я бы хотела еще одного ребенка!“ От человека, которого я люблю. Он у меня сейчас есть», — заявила она в шоу «Токсики».

Что известно о конфликте Бортич и Кологривого

Актер Никита Кологривый в одном из своих интервью подверг критике идею, что можно стать профессиональным актером без образования. В этом контексте он упомянул Александру Бортич.

«Меня всегда спрашивают, можно ли без образования. Это то же самое, что выйти замуж за мужчину и не любить его. Типа хотят прийти, как Бортич. Бортич — это симпатичная девушка, не забывайте, дорогие артисты. Вы, многие несимпатичные девушки, вы просто бездельники», — сказал он.

В ответ Бортич разместила пост в социальных сетях. В своем сообщении она не стала упоминать Кологривого, но подтвердила, что у нее нет актерского образования и заверила, что честно получила каждую свою роль.

«Ни одна моя роль или работа не досталась мне по блату или, прости господи, через постель», — заявила она.

Чем сейчас занимается Бортич, планирует ли уходить из кино

Александра Бортич в 31 год продолжает творческую деятельность. В этом году с актрисой на экраны вышли фильмы «В Хогвартс я не попал» и «Космическая собака Лида». Также актриса приняла участие в съемках лент «Волшебник изумрудного города. Возвращение домой», «Все в твоих руках» и «Зовите Витю!».

Александра Бортич Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса утверждает, что она не готова вернуться к плотному графику съемок и сейчас активно осваивает новую профессию — диджеинг.

«Я сейчас не работаю, я теперь диджей. Вожу ребенка в сад, гуляю с собакой. Такая лайф. Невозможно из мотора в мотор прыгать», — заявила она на премьере фильма «В Хогвартс я не попал».

При этом Бортич заверила, что полностью уходить из кино не планирует.

Артистка не комментировала проведение спецоперации. В 2025 году ее имя внесли в список украинского экстремистского сайта «Миротворец» из-за того, что она ездила в Крым во время работы над фильмом «Викинг».

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