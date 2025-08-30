День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 16:56

Продюсер объяснил включение Бортич в базу «Миротворца»

Продюсер Рудченко: «Миротворец» через Бортич пытается запугать других артистов

Александра Бортич Александра Бортич Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Правительство Украины пытается запугать российских артистов через базу сайта «Миротворец», куда ранее была внесена звезда фильма «Я худею» Александра Бортич, заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, в список не включают тех, кто неинтересен зрителям. Он подчеркнул, что это элемент запугивания артистов, которые хотят работать на мир, а не только в России.

Идет отработка по популярным личностям, по их аудитории. В список не вносят тех, кто неинтересен зрителям. Бортич посетила Крым, поснималась там, и все, теперь нужно отработать этот момент и широко распиарить эту историю в массах. Так администрация сайта и правительство Украины привлекают внимание и влияют на артистическую, творческую среду определенным запугиванием: «Если поедете в Крым, мы вас внесем в базу, бойтесь теперь». Это элемент запугивания артистов, которые сомневаются или хотят работать на мир, а не только в рамках России, — высказался Рудченко.

Ранее стало известно, что Бортич оказалась в базе «Миротворца» из-за участия в съемках исторического фильма «Викинг». Как сообщается на самом ресурсе, информация об актрисе была добавлена еще в марте 2017 года.

Александра Бортич
артисты
звезды
Миротворец
Дарья Кожемякина
Д. Кожемякина
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно об отмене визита одного из лидеров на парад в Китае
На Западе считают, что Евросоюз начинает терять терпение из-за Венгрии
Повредивший знаменитый маяк пожар полностью ликвидировали
В Евросоюзе хотят отказаться от единогласия
Фильмы, которые лучше книг: 10 ярких примеров
В МЧС назвали количество пострадавших при пожаре на волгоградском рынке
Бывший сотрудник СБУ раскрыл, чья кровь была на руках убитого Парубия
«Очевидные проблемы»: политолог объяснил появление слухов о смерти Трампа
Израильский удар унес жизнь топ-чиновников
Стало известно, сколько жителей Курской области пропали без вести
Зима близко: какой обогреватель выбрать для квартиры или дома в 2025 году
«Драконы Шанхая» хотят переименовать самый большой хоккейный дворец в мире
Коммунальщики откопали 200-килограммовую ногу Сталина
Вирусолог раскрыл, передается ли чикунгунья от человека к человеку
Что делает с людьми лихорадка чикунгунья, есть ли угроза для России?
Путин продлил срок службы Бастрыкину
Трамп умер? Почему не появляется на публике, предсказание в «Симпсонах»
Путин увеличил количество стипендий за прорывные разработки вооружений
Венгрия ломает санкционный фронт Европы против российских компаний
День шахтера: поздравления, когда отмечают праздник, идеи подарков
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.