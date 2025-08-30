Продюсер объяснил включение Бортич в базу «Миротворца»

Правительство Украины пытается запугать российских артистов через базу сайта «Миротворец», куда ранее была внесена звезда фильма «Я худею» Александра Бортич, заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, в список не включают тех, кто неинтересен зрителям. Он подчеркнул, что это элемент запугивания артистов, которые хотят работать на мир, а не только в России.

Идет отработка по популярным личностям, по их аудитории. В список не вносят тех, кто неинтересен зрителям. Бортич посетила Крым, поснималась там, и все, теперь нужно отработать этот момент и широко распиарить эту историю в массах. Так администрация сайта и правительство Украины привлекают внимание и влияют на артистическую, творческую среду определенным запугиванием: «Если поедете в Крым, мы вас внесем в базу, бойтесь теперь». Это элемент запугивания артистов, которые сомневаются или хотят работать на мир, а не только в рамках России, — высказался Рудченко.

Ранее стало известно, что Бортич оказалась в базе «Миротворца» из-за участия в съемках исторического фильма «Викинг». Как сообщается на самом ресурсе, информация об актрисе была добавлена еще в марте 2017 года.