Известная российская актриса оказалась в «расстрельном» списке Украины

Российская актриса Александра Бортич оказалась в списках украинского сайта «Миротворец» из-за участия в съемках исторического фильма «Викинг». Как сообщается на самом ресурсе, информация об актрисе была добавлена еще в марте 2017 года.

Вместе с Бортич в базу данных внесены и другие исполнители главных ролей. Среди них Данила Козловский и Светлана Ходченкова.

Фильм «Викинг», повествующий о жизни князя Владимира, вышел на экраны в декабре 2016 года. Картина вызвала широкий общественный резонанс.

Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, позиционирует себя как платформа для сбора информации о некоторых лицах. Они, по мнению авторов, «угрожают национальной безопасности Украины».

За годы существования ресурса в его базу были внесены персональные данные журналистов, артистов и политиков, посещавших Крым или Донбасс. В список также попадали те, чья деятельность вызвала негативную реакцию украинских активистов.

Ранее сообщалось, что известного американского журналиста Сеймура Херша внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». В базе говорится, что причиной для этого стали публикации мужчиной статей с критикой руководства Украины. Уточняется, что лауреат Пулитцеровской премии попал в списки «Миротворца» еще в июле 2023 года, однако известно об этом стало только сейчас.