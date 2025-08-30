День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 06:29

Известная российская актриса оказалась в «расстрельном» списке Украины

Александра Бортич попала в список украинского «Миротворца» из-за фильма «Викинг»

Александра Бортич Александра Бортич Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская актриса Александра Бортич оказалась в списках украинского сайта «Миротворец» из-за участия в съемках исторического фильма «Викинг». Как сообщается на самом ресурсе, информация об актрисе была добавлена еще в марте 2017 года.

Вместе с Бортич в базу данных внесены и другие исполнители главных ролей. Среди них Данила Козловский и Светлана Ходченкова.

Фильм «Викинг», повествующий о жизни князя Владимира, вышел на экраны в декабре 2016 года. Картина вызвала широкий общественный резонанс.

Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, позиционирует себя как платформа для сбора информации о некоторых лицах. Они, по мнению авторов, «угрожают национальной безопасности Украины».

За годы существования ресурса в его базу были внесены персональные данные журналистов, артистов и политиков, посещавших Крым или Донбасс. В список также попадали те, чья деятельность вызвала негативную реакцию украинских активистов.

Ранее сообщалось, что известного американского журналиста Сеймура Херша внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». В базе говорится, что причиной для этого стали публикации мужчиной статей с критикой руководства Украины. Уточняется, что лауреат Пулитцеровской премии попал в списки «Миротворца» еще в июле 2023 года, однако известно об этом стало только сейчас.

Саша Бортич
Миротворец
списки
актрисы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тарт татен со сливами: простой французский пирог из готового теста
Один человек пострадал из-за атаки ВСУ на Адыгею
Столб дыма заметили над Сызранью после громких взрывов
Беспилотники ВСУ пытались атаковать сразу пять районов Ростовской области
Заморозки, мокрый снег, ветер: погода в России на неделе 1–7 сентября
«Благодарим»: власти Венесуэлы внезапно обратились к Марии Захаровой
Поразили опорники, технику и пехоту ВСУ: успехи ВС РФ к утру 30 августа
Известная российская актриса оказалась в «расстрельном» списке Украины
Трамп решил игнорировать решение суда
Россиянам рассказали, как правильно мыть куриные яйца
Пластика, питание или ботокс? Как меняла внешность 72-летняя Понаровская
Стало известно, как повлияют на Украину политические ссоры в Польше
SHAMAN хочет, чтобы его выступление на «Интервидении» было сюрпризом
Смерть близких на СВО, долги, нападение с собакой: где сейчас Сергей Зверев
В ООН осудили атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ
Безруков получил медаль за работу с военнослужащими
Путин дал большое интервью перед поездкой в Китай
Обломки БПЛА вызвали пожар на важном объекте в Краснодаре
Mash: минимум восемь взрывов раздались в небе над Краснодаром
Известная телеведущая озвучила главное преимущество «Интервидения»
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.