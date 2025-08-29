Известного американского журналиста внесли в «Миротворец»

Известного американского журналиста Сеймура Херша внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». В базе говорится, что причиной для этого стали публикации мужчиной статей с критикой руководства Украины. Уточняется, что лауреат Пулитцеровской премии попал в списки «Миротворца» еще в июле 2023 года, однако известно об этом стало только сейчас.

Херш получил широкую известность благодаря расследованиям военных конфликтов. В последние годы он публиковал статьи о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Журналист в своих материалах утверждал, что взрывные устройства были установлены в июне 2022 года водолазами ВМС США при участии норвежских специалистов. Кроме того, американец писал о коррупции на Украине и контрабанде наркотиков через порт Одессы под видом гуманитарных грузов.

Ранее сообщалось, что в скандальную базу «Миротворца» попал российский актер Павел Деревянко. Причиной называются поездки артиста в Донбасс и поддержка СВО. Помимо этого, в карточке на сайте отмечается, что Деревянко якобы «покушался» на суверенитет Украины.

До этого стало известно, что актера Юрия Колокольникова, который снялся в сериале «Игра престолов» и фильме «Довод», внесли на Украине в список угроз нацбезопасности. Причиной такого решения там назвали участие артиста в фильмах, которые финансируются из госбюджета РФ.