Актера из фильма «Брестская крепость» внесли в базу «Миротворца» Павел Деревянко попал в базу украинского сайта «Миротворец»

Российский актер Павел Деревянко попал в базу украинского сайта «Миротворец». Причиной называются поездки артиста в Донбасс и поддержка СВО. Помимо этого, в карточке на сайте отмечается, что Деревянко якобы «покушался» на суверенитет Украины.

Ранее актера Юрия Колокольникова, который снялся в сериале «Игра престолов» и фильме «Довод», внесли на Украине в список угроз нацбезопасности. Причиной такого решения там назвали участие артиста в фильмах, которые финансируются из госбюджета РФ.

До этого в базу украинского сайта «Миротворец» внесли американского режиссера Вуди Аллена. Знаменитости приписывают публичные заявления в поддержку действий России.

18 августа известную российскую певицу Татьяну Буланову внесли в базу сайта «Миротворец». Согласно информации ресурса, основанием для включения стали ее публичные высказывания в поддержку специальной военной операции и концерты для российских военнослужащих. Также сообщалось, что российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина числятся в перечне «Миротворца».