Нутрициолог ответила, какой новогодний салат считается наиболее вредным Нутрициолог Яблокова: оливье является наиболее вредным новогодним блюдом

Оливье является наиболее вредным салатом на новогоднем столе, рассказала «ФедералПресс» нутрициолог Ольга Яблокова. Она призвала следить за количеством еды и заменять ингредиенты на более легкие аналоги.

Самым вредным оливье делают сочетание жирной заправки, переработанных мясных продуктов и избытка соли. Внимательный подход к ингредиентам и умеренность в порциях позволяют сохранить традицию, не превращая ее в испытание для здоровья и фигуры, — рассказала Яблокова.

Нутрициолог посоветовала заменить колбасу на говядину или птицу, а также сделать майонез самостоятельно, без добавления сахара. По ее словам, отказываться от традиционных блюд необязательно, однако всегда можно пересмотреть рецептуру и не переедать.

Ранее эндокринолог Мария Калошина рассказала, что употребление холодных закусок в начале застолья способствует улучшению пищеварения. По ее словам, это позволит эффективнее переварить более жирные и тяжелые блюда.