Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 17:54

Нутрициолог ответила, какой новогодний салат считается наиболее вредным

Нутрициолог Яблокова: оливье является наиболее вредным новогодним блюдом

Салат оливье с колбасой Салат оливье с колбасой Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Оливье является наиболее вредным салатом на новогоднем столе, рассказала «ФедералПресс» нутрициолог Ольга Яблокова. Она призвала следить за количеством еды и заменять ингредиенты на более легкие аналоги.

Самым вредным оливье делают сочетание жирной заправки, переработанных мясных продуктов и избытка соли. Внимательный подход к ингредиентам и умеренность в порциях позволяют сохранить традицию, не превращая ее в испытание для здоровья и фигуры, — рассказала Яблокова.

Нутрициолог посоветовала заменить колбасу на говядину или птицу, а также сделать майонез самостоятельно, без добавления сахара. По ее словам, отказываться от традиционных блюд необязательно, однако всегда можно пересмотреть рецептуру и не переедать.

Ранее эндокринолог Мария Калошина рассказала, что употребление холодных закусок в начале застолья способствует улучшению пищеварения. По ее словам, это позволит эффективнее переварить более жирные и тяжелые блюда.

Читайте также
Секрет идеального салата «Медвежья шубка» с тофу и яркими овощами
Семья и жизнь
Секрет идеального салата «Медвежья шубка» с тофу и яркими овощами
Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»
Общество
Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»
Россиян предостерегли от чрезмерного употребления энергетических мармеладок
Здоровье/красота
Россиян предостерегли от чрезмерного употребления энергетических мармеладок
Нутрициолог поставила точку в споре о вреде горелых корочек хлеба
Здоровье/красота
Нутрициолог поставила точку в споре о вреде горелых корочек хлеба
Если любите необычные сочетания, попробуйте салат «Интрига»: с курицей, апельсинами и оливками
Общество
Если любите необычные сочетания, попробуйте салат «Интрига»: с курицей, апельсинами и оливками
салаты
нутрициологи
Новый год
продукты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Калужская область попала под удар украинских БПЛА
США продлили одну лицензию в отношении ЛУКОЙЛа
В Петербурге рассмотрели более полусотни дел, связанных со «схемой Долиной»
В Госдуме ответили, кто может стоять за покушением на Миндича
Украинские власти задержали судно под чужим флагом
Политолог раскрыл, почему Зеленский согласился на выборы
МИД Литвы вручил ноту протеста поверенному в делах Белоруссии
В Европе изменили мнение о целостности Украины
Политик предупредил ЕС о последствиях блокады Калининграда
Украинец убивал пленных за слова «Слава России» и теперь сел на пожизненное
Галузин обсудил с замглавы МИД Азербайджана нормализацию с Арменией
Картину известного художника продадут на аукционе за $1,5 млн в Москве
Политолог предположил, какая судьба может ждать Зеленского
Секрет идеального салата «Медвежья шубка» с тофу и яркими овощами
Пожар площадью 200 квадратных метров вспыхнул на рынке в Петербурге
Центробанк повысил курс доллара
На Украине увидели угрозу для одного города в ДНР
В Госдуме объяснили, зачем Трамп поднял вопрос коррупции на Украине
Блогера Ефремова осудили по делу о финансировании ФБК
В США оценили влияние освобождения Красноармейска на переговоры
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно
Общество

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.