Россиян предостерегли от чрезмерного употребления энергетических мармеладок

Употребление энергетических мармеладок может спровоцировать учащенное сердцебиение, заявила NEWS.ru нутрициолог Анна Дивинская. По ее словам, набирающий популярность продукт также способен вызвать бессонницу и повышенное чувство тревоги.

На прилавках российских торговых сетей появился необычный продукт — энергетический мармелад. Жевательные конфеты позиционируются как альтернатива классическим энергетикам в банках. С точки зрения биохимии, подобные продукты представляют собой комбинацию быстрых углеводов и стимулирующих компонентов. Кофеин действительно повышает концентрацию внимания и временно снижает усталость. Однако важно понимать риски. Сочетание стимуляторов может вызвать тахикардию, повышение давления и нервозность, особенно при превышении рекомендуемой дозы, — предупредила Дивинская.

Она подчеркнула, что высокое содержание сахара вызывает резкий скачок уровня глюкозы в крови, за которым следует падение энергии. По мнению нутрициолога, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, подросткам и беременным не стоит употреблять такие продукты. Дивинская заключила, что здоровым взрослым рекомендуется ограничиться одной порцией в день, особенно избегая энергетических мармеладок во второй половине дня ради избежания нарушений сна.

Ранее диетолог Наталья Павлюк заявила, что мармелад с желатином является источником аминокислот, важных для белкового рациона. Однако, по ее словам, этот продукт обычно содержит большое количество сахара.