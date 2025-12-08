ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 10:17

Россиян предостерегли от чрезмерного употребления энергетических мармеладок

Нутрициолог Дивинская: энергетические мармеладки могут вызывать тахикардию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Употребление энергетических мармеладок может спровоцировать учащенное сердцебиение, заявила NEWS.ru нутрициолог Анна Дивинская. По ее словам, набирающий популярность продукт также способен вызвать бессонницу и повышенное чувство тревоги.

На прилавках российских торговых сетей появился необычный продукт — энергетический мармелад. Жевательные конфеты позиционируются как альтернатива классическим энергетикам в банках. С точки зрения биохимии, подобные продукты представляют собой комбинацию быстрых углеводов и стимулирующих компонентов. Кофеин действительно повышает концентрацию внимания и временно снижает усталость. Однако важно понимать риски. Сочетание стимуляторов может вызвать тахикардию, повышение давления и нервозность, особенно при превышении рекомендуемой дозы, — предупредила Дивинская.

Она подчеркнула, что высокое содержание сахара вызывает резкий скачок уровня глюкозы в крови, за которым следует падение энергии. По мнению нутрициолога, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, подросткам и беременным не стоит употреблять такие продукты. Дивинская заключила, что здоровым взрослым рекомендуется ограничиться одной порцией в день, особенно избегая энергетических мармеладок во второй половине дня ради избежания нарушений сна.

Ранее диетолог Наталья Павлюк заявила, что мармелад с желатином является источником аминокислот, важных для белкового рациона. Однако, по ее словам, этот продукт обычно содержит большое количество сахара.

нутрициологи
питание
здоровье
советы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ДНР рассказали о возвращении жителей в освобожденный город
Российскую гимнастку внесли в «расстрельный» список Киева
Почему не работает WhatsApp 8 декабря: где сбои в России, когда заблокируют
В Госдуме призвали принять важный закон о риелторах
Стало известно о тайном сговоре против Ермака
Нарколог предупредил о последствиях употребления безалкогольного пива
Доля российских вин на рынке приблизилась к рекордным 70%
«Бестолковое поведение»: в ГД раскритиковали Зеленского за одно решение
Юная гимнастка едва не лишилась спортивной карьеры по ошибке врачей
Врач предупредила, к каким тяжелым последствиям приводит анорексия
FONBET направил 5 млн рублей на помощь жителям Луганска и Мелитополя
Наступление ВС РФ на Запорожье 8 декабря: трупы, освободили ли Гуляйполе
США и Украина обсудили «ключевой» для России вопрос в переговорах
Домашний тиран избил жену из-за чистящего средства в раковине
Россиянам назвали последствия взлома аккаунта на «Госуслугах»
На главу судейской мафии разрешили возбудить дело
Огонь охватил здание администрации в Кашире
Магнитные бури сегодня, 8 декабря: что завтра, стресс, проблемы с ЖКТ, боли
Наступление ВС РФ на Харьков 8 декабря: пьяные бойцы-наркоманы, Волчанск
Раскрыто, сколько кадров заменят в России в ближайшие семь лет
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров
Общество

Рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.