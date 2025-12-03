Диетолог назвала неочевидную пользу мармелада с желатином

Мармелад с желатином содержит аминокислоты, которые составляют белковую часть рациона, заявила «Радио 1» диетолог Наталья Павлюк. При этом она предупредила, что этот продукт зачастую содержит в себе обилие сахара.

Мармелад бывает на агар-агаре и на желатине. Первый — для суставов бесполезен, а потенциальная польза — именно во втором. Желатирующее вещество содержит аминокислоты, а это белковая часть нашего рациона, — подчеркнула Павлюк.

Несмотря на это, мармелад с желатином далеко не самый эффективный источник специфических аминокислот. Однако, по ее словам, для тех, кто употребляет мало белка, продукт может стать «полезным дополнением» к рациону.

