03 декабря 2025 в 17:06

Диетолог назвала неочевидную пользу мармелада с желатином

Диетолог Павлюк: мармелад с желатином является источником аминокислот

Мармелад Мармелад Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мармелад с желатином содержит аминокислоты, которые составляют белковую часть рациона, заявила «Радио 1» диетолог Наталья Павлюк. При этом она предупредила, что этот продукт зачастую содержит в себе обилие сахара.

Мармелад бывает на агар-агаре и на желатине. Первый — для суставов бесполезен, а потенциальная польза — именно во втором. Желатирующее вещество содержит аминокислоты, а это белковая часть нашего рациона, — подчеркнула Павлюк.

Несмотря на это, мармелад с желатином далеко не самый эффективный источник специфических аминокислот. Однако, по ее словам, для тех, кто употребляет мало белка, продукт может стать «полезным дополнением» к рациону.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что сухофрукты потенциально опасны для людей с диабетом, инсулинорезистентностью и заболеваниями почек. По ее словам, это связано с высокой концентрацией сахара и некоторых минералов в этом продукте.

