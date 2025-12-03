Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Диетолог ответила, кому ни в коем случае нельзя есть сухофрукты

Диетолог Соломатина: людям с диабетом нельзя есть сухофрукты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Сухофрукты могут быть опасны для людей с диабетом, инсулинорезистентностью и заболеваниями почек, заявила NEWS.ru врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, это связано с высокой концентрацией сахара и некоторых минералов в этом продукте.

Сухофрукты полезны благодаря высокому содержанию витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов, однако есть и опасность. При сушке сахар концентрируется, и его может быть в пять или семь раз больше, чем в свежих фруктах. Поэтому для людей, кто следит за своим весом, у кого есть диабет или инсулинорезистентность, такие фрукты можно есть в ограниченном количестве, если скомпенсирован сахар. Если не скомпенсирован, то необходимо полностью от них отказаться. Сухофрукты противопоказаны людям с заболеваниями почек. В кураге и изюме содержится много калия, который может быть вреден, — пояснила Соломатина.

Также специалист добавила, что для придания товарного вида и увеличения срока хранения, этот продукт могут обрабатывать специальными химическими веществами. По ее словам, для минимизации рисков следует выбирать невзрачные на вид, матовые сухофрукты.

Ранее врач-эндокринолог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Анна Кузнецова заявила, что сахарный диабет может привести к серьезным осложнениям, таким как ампутация нижних конечностей и почечная недостаточность. По ее словам, это заболевание также оказывает негативное влияние на нервную систему, вызывая нейропатию, которая сопровождается болями и онемением.

