Витаминная паста «Щит» из орехов и сухофруктов: два простых рецепта для крепкого иммунитета. Пара ложек каждый день — и никаких простуд

Хотите создать натуральное средство, которое защитит вашу семью от сезонных простуд? Эти витаминные смеси станут вашим надежным помощником! Они сочетают в себе силу сухофруктов, орехов и меда, создавая настоящий щит для здоровья. Вкусное лекарство, которое понравится и взрослым, и детям.

Рецепт для детей. Пропустите через мясорубку 1/2 стакана изюма, 1 стакан грецких орехов, 0,5 стакана миндаля и кожуру двух лимонов. Кедровые орехи добавят особой пользы! К полученной массе добавьте сок от лимонов, 0,5 стакана кураги, 0,5 стакана чернослива и 150 граммов меда. Тщательно перемешайте и настаивайте 1-2 дня в темном месте. Храните в холодильнике и давайте детям с 3 лет по чайной ложке 2 раза в день.

Рецепт для взрослых. Измельчите через мясорубку по 200 граммов кураги, чернослива, инжира, грецких орехов, изюма и один лимон с цедрой. Залейте смесь 200 граммами меда и 50 мл коньяка. Переложите в банку и храните в холодильнике. Принимайте по столовой ложке перед едой для укрепления иммунитета и восполнения энергии!

