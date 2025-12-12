Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 19:42

На Украине заявили о массовой коррупции при закупке дронов для ВСУ

Блогер Шарий: 26 предприятий в Одесской области завышали цены на БПЛА для ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Около 26 производителей дронов в Одесской области продавали беспилотники Вооруженным силам Украины по завышенным ценам, заявил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале. По его информации, фирмы-сборщики действовали в сговоре с ответственными за закупку БПЛА представителями ВСУ.

По имеющейся у меня информации, 26 предприятий — производителей БПЛА в Одесской области продавали ВСУ дроны по существенно завышенным ценам… Должностные лица получали откаты и закрывали глаза на несоответствие цены качеству, — написал он.

Также Шарий рассказал, что бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак украл у Организации Объединенных Наций $50 млн (около 4 млрд рублей). В этом, по словам блогера, ему помогли сотрудник организации Виталий Ваншельбойм и бизнесмен Тимур Миндич.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что украинские власти совместно с рядом европейских чиновников и бизнесменов организовали новую схему хищения средств западных налогоплательщиков. Схема связана с закупкой артиллерийских боеприпасов для ВСУ в рамках так называемой чешской инициативы.

дроны
ВСУ
Одесская область
Анатолий Шарий
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Африке построят новый космодром
«Бессрочная блокировка»: в ЕС вынесли решение по активам России
Над Россией перехватили 47 украинских беспилотников
Адвокат предсказал масштабные последствия «эффекта Долиной»
Душительницу малышей отстранили от работы в детском саду
«Потерял реальность»: как Михалков спасает Ефремова после тюрьмы
«АвтоВАЗ» отзовет десятки тысяч новых Lada Granta
Как выбрать подарок по гороскопу: для Крысы, Лошади, Собаки и других знаков
Хозяйка ресторана накормила посетителей ворованной рыбной требухой
Стало известно, с кем Умеров тайно встречался в США
Как украсить стол на новый, 2026 год, чтобы символ года остался доволен
Бельгия одобрила долгосрочную заморозку российских активов
Том Круз остался без съемок фильма в космосе из-за Трампа
Мужчина из-под Новосибирска попал в ДТП 73 раза и получил 22 млн рублей
«Приехали большие чины»: подполье сообщило о мощнейшем разгроме бойцов ВСУ
Россиян предупредили об опасности одного ресторанного блюда
«Не стыдно было?»: Тихонов преподал урок истории «вякающему» шведу
Пьяный эксгибиционист выломал дверь и напугал студентов вуза
Мясников назвал тревожную причину онемения рук
На 73-м году жизни скончался актер Олег Прядко
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Салат «Праздничный» с жареными баклажанами: когда хочется чего-то новенького на новогодний стол
Общество

Салат «Праздничный» с жареными баклажанами: когда хочется чего-то новенького на новогодний стол

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.