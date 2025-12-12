На Украине заявили о массовой коррупции при закупке дронов для ВСУ

Около 26 производителей дронов в Одесской области продавали беспилотники Вооруженным силам Украины по завышенным ценам, заявил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале. По его информации, фирмы-сборщики действовали в сговоре с ответственными за закупку БПЛА представителями ВСУ.

По имеющейся у меня информации, 26 предприятий — производителей БПЛА в Одесской области продавали ВСУ дроны по существенно завышенным ценам… Должностные лица получали откаты и закрывали глаза на несоответствие цены качеству, — написал он.

Также Шарий рассказал, что бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак украл у Организации Объединенных Наций $50 млн (около 4 млрд рублей). В этом, по словам блогера, ему помогли сотрудник организации Виталий Ваншельбойм и бизнесмен Тимур Миндич.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что украинские власти совместно с рядом европейских чиновников и бизнесменов организовали новую схему хищения средств западных налогоплательщиков. Схема связана с закупкой артиллерийских боеприпасов для ВСУ в рамках так называемой чешской инициативы.