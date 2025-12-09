ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 11:22

СВР раскрыла новую схему Киева по воровству денег налогоплательщиков Запада

СВР заявила о схеме воровства западных денег Киевом на артиллерийских снарядах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Украинские власти совместно с рядом европейских чиновников и бизнесменов организовали новую схему хищения средств западных налогоплательщиков, сообщила Служба внешней разведки России. Схема связана с закупкой артиллерийских боеприпасов для ВСУ в рамках так называемой «чешской инициативы».

Киевский клептократический режим и его сообщники из числа влиятельных европейских чиновников и бизнесменов с сомнительной репутацией подготовили очередную схему воровства денег западных налогоплательщиков, — сказано в сообщении.

По данным разведки, реализация плана происходит через польскую посредническую фирму PHU LECHMAR. Эта компания закупает снаряды в странах Восточной Европы и Глобального Юга по цене около $1 тыс. (77 270 рублей) за единицу, чтобы затем перемаркировать их и поставить на Украину как польскую продукцию уже за $5 тыс. (386 350 рублей) за штуку. Финансирование подобных поставок осуществляют несколько западных государств, включая Великобританию, Германию и Францию, причем в стоимость уже заложены «откаты» для ответственных лиц.

Примечательно, что компания-посредник ранее уже оказывалась в центре скандалов, связанных с выводом за рубеж финансовой помощи украинским силовым структурам. К ее услугам, как утверждается, неоднократно прибегали лица, аффилированные с бывшим главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и окружением главы государства Владимира Зеленского.

Ранее в СВР сообщили, что Великобритания планирует наращивать поставки беспилотников Украине за счет средств Европы. По данным ведомства, доходы от противостояния Киева и Москвы фактически спасают от банкротства экономику Соединенного Королевства. В частности, некогда проблемные предприятия ВПК страны превратились в «локомотив» национальной промышленности, их ожидаемый доход — свыше $6 млрд.

Украина
Россия
СВР
коррупция
Запад
